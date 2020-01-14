İBB'ye bağlı İstanbul Kitapçısı'nda terörist elebaşı Sakine Cansız'ın kitabının satılması tepki çekti

Fransa'da öldürülen terörist Sakine Cansız'ın kitabı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden Kültür A.Ş'ye bağlı İstanbul Kitapçısı'nda satışa sunuldu. Bu olaya tepki büyüyünce Cansız'ın "Hep Kavgaydı Hayatım" kitabı satıştan kaldırıldı.

İBB Kitap'ta sosyal medyada tepki çeken bir uygulama gerçekleştirildi. PKK'nın kurucu üyeleri arasında yer alan ve Türkiye'ye karşı birçok eylemde görev alan terörist Sakine Cansız'ın kitapları yer aldı. Kitap, %20 indirimli fiyatı ile 13,60 TL'ye raftaki yerini aldı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Bu uygulamanın fark edilmesi üzerine sosyal medya kullanıcıları sert tepki gösterdi. Birçok kullanıcı, İBB'yi ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu suçladı. Ekrem İmamoğlu Twitter'da Türkiye gündeminde birinci sıraya yükseldi, #İBBraflarıPKK'yaAcılamaz etiketi de gündemde yerini aldı.

İşte sosyal medyada gelen tepkilerden bazıları:

TEPKİLER ÜZERİNE KALDIRILDI

İstanbul Kitapçısı, tepkiler üzerine terörist elebaşlarından olan Sakine Cansız'ın kitabını satış listesinden çıkardı. İBB'li yetkililerden konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

SAKİNE CANSIZ KİMDİR?

Sakine Cansız, 1958 yılında Tunceli'de doğdu. PKK'nın kurucu üyelerinden ve bazı kaynaklara göre Sara kod adıyla örgütün Almanya sorumluluğunu üstlenmiş aktivist.

1978 yılında Diyarbakır'ın Lice İlçesi Fis Köyü'nde PKK'yı kuran kurucular arasında yer aldı. PKK'nın Elazığ ve Bingöl çalışmalarını sürdürdü. 12 Eylül Darbesi'nde gözaltına alındı ve Diyarbakır E Tipi Cezaevi'nde tutuklu olarak kaldı. 1990'lu yıllarda tahliye olup Lübnan'da Bekaa Vadisi'ne gitti. PKK'nın kadın örgütlenmesinden sorumlu oldu. Murat Karayılan tarafından örgürün Almanya sorumlusu olarak atandı, Fransa ve Almanya'da faaliyetlerde bulundu.

Cansız, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranmaktaydı, 20 Mart 2007'de Fransa'da göz altına alınan Cansız, Dammtor Cezaevi'nde 40 gün tutuklu kaldı, bu süre içinde Türkiye, iade dosyasını ulaştırmasına rağmen, Alman mahkemeleri tarafından serbest bırakıldı.

10 Ocak 2013'te, Leyla Sönmez ve Fidan Doğan ile birlikte Paris, Fransa'da Gare du Nord tren istasyonu yakınlarında bulunan örgüte Kürdistan Enformasyon Bürosu'nda susturuculu silahla karnından vurularak öldürüldü.