Haberler » Magazin » Haber

Kim Milyoner Olmak İster'de Arda Ayten'in 1 milyon TL kazandığı sorunun kurgu olduğu iddia edildi

Kim Milyoner Olmak İster'de 19 yaşındaki genç yarışmacı Arda Ayten'in 1 milyon TL kazandığı sorunun kurgu olduğu iddiaları sosyal medyaya damga vurdu. Çoğu Twitter kullanıcısı sorunun kurgu olduğunu iddia eden paylaşımlar yaptı.

06.10.2019 11:18

Büyük ödülü kazanan Arda Ayten'in doğru cevapladığı 1 milyonluk sorunun kurgu olduğu iddiaları, sosyal medyada dolaşmaya başladı.

Sunucu Murat Yıldırım'ın yarışmadan ayrılmasıyla yeni sezonda yerine gelen Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 12 soruyu doğru cevaplayarak bir anda Türkiye'nin gündemine oturdu.

SORUNUN KURGU OLDUĞUNU İDDİA ETTİLER

"#milyonluksoru" etiketiyle sosyal medya platformu Twitter'da gündeme oturan soru, çok sayıda kullanıcı tarafından da takdir edildi. Ancak bir grup kullanıcı, yarışmadaki sorunun kurgu olduğu paylaşımlarını yaptı.

İşte 1 milyonluk soru ve sonrasında yapılan paylaşımlar;

Soru: On kıtadan oluşan İstiklal Marşı'nın tamamında, bu kelimelerden hangisi diğerlerinden daha az geçer?

A: Vatan

B: Kan

C: Toprak

D: Yurt

Doğru Cevap: Toprak

INSTAGRAM'DA FENOMEN OLDU

1 milyonluk final sorusunu cevapladı ve büyük ödülü kazanarak bir ilke imza attı. Sosyal medyada fenomen olan Ayten'in takipçi sayısı bir anda yükselişe geçti. Ayten aynı zamanda 1 milyonluk soruyu açtıran 3. kişi oldu.

1 milyonluk soruyu cevaplayan Arda Ayten, söylediği sözle takdir topladı1 milyonluk soruyu cevaplayan Arda Ayten, söylediği sözle takdir topladı

Milyonluk soruyu bilen Arda Ayten kesintiler sebebiyle milyoner olamayacakMilyonluk soruyu bilen Arda Ayten kesintiler sebebiyle milyoner olamayacak

1 milyon kazanan Arda Ayten parayla ne yapacağını açıkladı: Hayatım boyunca üniversite okuyacağım1 milyon kazanan Arda Ayten parayla ne yapacağını açıkladı: Hayatım boyunca üniversite okuyacağım

1 milyonluk soruyu bilen Arda Ayten Instagram1 milyonluk soruyu bilen Arda Ayten Instagram'da fenomen oldu

Arda Ayten, Kim Milyoner Olmak İsterArda Ayten, Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL'lik büyük ödülü kazandı! İşte ilk sözleri

Kim Milyoner Olmak İster'de Arda Ayten'in 1 milyon TL kazandığı sorunun kurgu olduğu iddia edildi

Murat Yıldırım, Twitter, Magazin

YORUMLAR(30)
HALIT:ISTER PROJE DEYIN ISTER KURGU DEYIN ISTER KOMEDI DEYIN HEPSI BU ISIN ICINDE
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
VOLKAN:BU RESMEN 80 MILYONA HAKARETTIR
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
VAHİT:SORUNUN SIZINTI OLDUĞU ŞÜPHESİ SEYİRCİYİ HUZURSUZ ETTİ.
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
VOLKAN:KOMEDI GIBIYDI RESMEN
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
IY:Hile var bu iste
Yayından Kaldır
3 0
Cevap yaz
SALİH:Kanalını ATV olması, sorunun İstiklal marşı olması bazılarına çok batmış anlaşılan.
Yayından Kaldır
14 11
Cevap yaz
DÜŞÜNÜR:ATV bu, Turkuaz Medya :) bunlardan görüp duyduğum herseyden şüphe ederim
Yayından Kaldır
19 4
Cevap yaz
BENCE:Apacik kurgu. Muthiş reklam.
Yayından Kaldır
15 6
Cevap yaz
AT GITSIN:COCUKTAKI DAVRANISLAR BILE KURGU OLDUGUNUN KANITI
Yayından Kaldır
14 6
Cevap yaz
BOŞ KONUŞUYORUZ:proje olmayan bir yapım var mı arkadaşlar. . . . o zaman alacaksın eline mikrofonu çıkacaksın sokakta camlı yapacaksın programı. . . Ama verilen mesaj güzeldi. . . Herkes İSTİKLAL MARŞI nı ezberlemeli. . . . .
Yayından Kaldır
14 1
Cevap yaz
Tüm 30 yorumu okumak için tıklayın
Son Dakika Magazin Haberleri
12:38 Gökhan türkmen, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı
12:31 Dr. Hugo Greif ortaya çıktı
12:31 Geçmişe takılı kalmam
12:19 Pişmaniye Şenliği Manuş Baba ile bir final yaptı
11:21 Kuşadası'ndan çiftlik aldı
11:18 Kim Milyoner Olmak İster'de Arda Ayten'in 1 milyon TL kazandığı sorunun kurgu olduğu iddia edildi
11:06 Abisine küstü