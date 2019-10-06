Kim Milyoner Olmak İster'de Arda Ayten'in 1 milyon TL kazandığı sorunun kurgu olduğu iddia edildi

Büyük ödülü kazanan Arda Ayten'in doğru cevapladığı 1 milyonluk sorunun kurgu olduğu iddiaları, sosyal medyada dolaşmaya başladı.

Sunucu Murat Yıldırım'ın yarışmadan ayrılmasıyla yeni sezonda yerine gelen Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 12 soruyu doğru cevaplayarak bir anda Türkiye'nin gündemine oturdu.

SORUNUN KURGU OLDUĞUNU İDDİA ETTİLER

"#milyonluksoru" etiketiyle sosyal medya platformu Twitter'da gündeme oturan soru, çok sayıda kullanıcı tarafından da takdir edildi. Ancak bir grup kullanıcı, yarışmadaki sorunun kurgu olduğu paylaşımlarını yaptı.

İşte 1 milyonluk soru ve sonrasında yapılan paylaşımlar;

Soru: On kıtadan oluşan İstiklal Marşı'nın tamamında, bu kelimelerden hangisi diğerlerinden daha az geçer?

A: Vatan

B: Kan

C: Toprak

D: Yurt

Doğru Cevap: Toprak

INSTAGRAM'DA FENOMEN OLDU

1 milyonluk final sorusunu cevapladı ve büyük ödülü kazanarak bir ilke imza attı. Sosyal medyada fenomen olan Ayten'in takipçi sayısı bir anda yükselişe geçti. Ayten aynı zamanda 1 milyonluk soruyu açtıran 3. kişi oldu.