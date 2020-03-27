Sosyal medyayı sallayan koronavirüs testi videosu için, Murat Sancak’tan açıklama geldi

TFF. 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, sosyal medyada gündem olan videoya ilişkin açıklamada bulundu.

Murat Sancak'ın yakın çevresinden olan Cihan Şanlı'nın sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Sancak'ın koronavirüs testi yaptığı, önce kendisine test yapan Sancak'ın sonrasında da yanındaki yakınına test yaparak sonucunu beklediği görülmüştü.

"ÜCRETİ MUKABİLİ ŞİRKETİMİZE TEMİN EDİLMİŞTİR"

Video sosyal medyada kısa sürede gündem yaratırken, Adana Demirspor Başkanı Sancak'tan konuya ilişkin bir açıklama geldi. Testlerin ücret karşılığı temin edildiğini ifade eden Sancak, "Sosyal medyada dolaşan bir videoda denediğimiz görülen ürün CCA Sağlık Hizmetleri'nden ücreti mukabili şirketimize temin edilmiştir. Aile ortamında deneme amaçlı yapılan testin videosu hiçbir amaç güdülmeden tamamen bilgim dışında paylaşılmıştır" ifadelerini kullandı.