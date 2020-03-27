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Sosyal medyayı sallayan koronavirüs testi videosu için, Murat Sancak'tan açıklama geldi

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, sosyal medyada gündem olan koronavirüs testi yaptığı video için bir açıklama yaptı. Testleri ücret karşılığı aldığını söyleyen Sancak, videonun bilgisi dışında paylaşıldığını ifade etti.

27.03.2020 16:21 | Son Güncelleme: 27.03.2020 16:50

TFF. 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, sosyal medyada gündem olan videoya ilişkin açıklamada bulundu.

Murat Sancak'ın yakın çevresinden olan Cihan Şanlı'nın sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Sancak'ın koronavirüs testi yaptığı, önce kendisine test yapan Sancak'ın sonrasında da yanındaki yakınına test yaparak sonucunu beklediği görülmüştü.

"ÜCRETİ MUKABİLİ ŞİRKETİMİZE TEMİN EDİLMİŞTİR"

Video sosyal medyada kısa sürede gündem yaratırken, Adana Demirspor Başkanı Sancak'tan konuya ilişkin bir açıklama geldi. Testlerin ücret karşılığı temin edildiğini ifade eden Sancak, "Sosyal medyada dolaşan bir videoda denediğimiz görülen ürün CCA Sağlık Hizmetleri'nden ücreti mukabili şirketimize temin edilmiştir. Aile ortamında deneme amaçlı yapılan testin videosu hiçbir amaç güdülmeden tamamen bilgim dışında paylaşılmıştır" ifadelerini kullandı.

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Sosyal medyayı sallayan koronavirüs testi videosu için, Murat Sancak’tan açıklama geldi
Etiketler: Adana Demirspor, Spor

Haberin Videosu :

Sosyal medya'da gündem olan yeni tip koronavirüs testi videosu için, Murat Sancak'tan açıklama geldi

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Haberler ›› Spor ››Sosyal medyayı sallayan koronavirüs testi videosu için, Murat Sancak'tan açıklama geldi - Spor
Yorumlar (3)
NEOLACAK?:AH ULAN AHH GÖZÜN GÖR OLSUN MEVKİ MAKAM PARA NOLACKA SONUMUZ HİÇ BİRŞEYLERİ OLMADIGI HALDE KORKUDAN TEST YAPIYORLAR HASTA OLANLARDA KAPININ ONUNDE KOVULUYOR ADELET ???
Cevap Yaz 0 1
FUU:parası olan rahat rahat yapıyor testini olmayanı hastaneden geri gönderiyorlar. zaten bu kadar çok tanınmış insanda çıkması testlere rahat ulaşabildiklerinden kaynaklı garibanın corona olduğundan bile haberi yok.
Cevap Yaz 3 8
X:gariban zaten gittiği yok, mecbur kalmayınca gelmeyin diyorlar garibanlara
1 1

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