Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Sosyal mesafe ihlallerine para cezası uygulandı

Balıkesir'de polis ekipleri sosyal mesafe kuralına uymayan 4 kişiye idari para cezası uyguladı.

05.04.2020 14:45 | Son Güncelleme: 05.04.2020 14:45
Sosyal mesafe ihlallerine para cezası uygulandı
Balıkesir 'de polis ekipleri sosyal mesafe kuralına uymayan 4 kişiye idari para cezası uyguladı.

Yeni tip Korona virüs (Kovid-19) salgınının Türkiye 'de yayılımının en aza indirilmesi için alınan tedbirlere uymayanlara Balıkesir'de para cezası yazıldı. Çin'in Wuhan kentinde başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan küresel salgınla alakalı mücadele tüm hızıyla sürerken, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Korona virüs (Kovid-19) salgınına karşı "sosyal izolasyon" kurallarını ihlal edenleri yakın takibe aldı.

Emniyet ekipleri, sosyal izolasyon kurallarına uymayan vatandaşlara yönelik yapılan denetimlerde; Burhaniye Şehit Turhan Bayraktar Parkı'nda aynı bankta yan yana oturan 4 kişiye sosyal mesafeye uymamaktan toplamda bin 568 TL idari para cezası uyguladı. C. K., A.K., Z. T. ve F. K. adlı 4 kişiye, Korona virüs salgınıyla mücadelede sosyal mesafeyi ihlal ettiklerinden dolayı 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32. Maddesinde yer alan "Yetkili makamlar tarafından genel sağlığın korunması amacıyla hukuka uygun olarak verilen emre aykırı hareket etme" suçundan 392 TL idari para cezası uygulandı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Balıkesir, Türkiye, Polis, 3. Sayfa
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› 3. Sayfa ››Sosyal mesafe ihlallerine para cezası uygulandı - Haberler
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Türkiye’de koronavirüsü kalıcı olarak yok eden ürün geliştirildi Haberler
Türkiye'de koronavirüsü kalıcı olarak yok eden ürün geliştirildi
ABB Başkanı Yavaş, evlere temizliğe gidemeyen kadınlara çağrı yaptı Haberler
ABB Başkanı Yavaş, evlere temizliğe gidemeyen kadınlara çağrı yaptı
Koronavirüsü yenerek taburcu edilen profesörden umutlandıran paylaşım Haberler
Koronavirüsü yenerek taburcu edilen profesörden umutlandıran paylaşım
Türkiye’nin ilk koronavirüs aşısı hayvanlarda denendi, sonuç başarılı Haberler
Türkiye'nin ilk koronavirüs aşısı hayvanlarda denendi, sonuç başarılı
Ölümler ve uyarılar kar etmedi! Ankara’da sokak ortasında ’Pes’ dedirten görüntü Haberler
Ölümler ve uyarılar kar etmedi! Ankara'da sokak ortasında "Pes" dedirten görüntü
Petekkaya’dan İmamoğlu’nun Instagram paylaşımına olay yorum: Defol, terbiyesiz Haberler
Petekkaya'dan İmamoğlu'nun Instagram paylaşımına olay yorum: Defol, terbiyesiz
Belediye Başkanı tütsü yaktırıp ’Koronavirüsü def edecek’ dedi Haberler
Belediye Başkanı tütsü yaktırıp "Koronavirüsü def edecek" dedi
’Koronanın tedavisinde en etkili ilaç’ Türkiye’de üretilmeye başlandı Haberler
'Koronanın tedavisinde en etkili ilaç' Türkiye'de üretilmeye başlandı

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

16:43: Başkan Sarı: " Amasya'da maske karaborsacılığına paydos" - Haberler 16:42: Otele giren şahısın telefonu böyle çalındı - Haberler 16:41: Polis, Covid-19 fırsatçılarına esnafa geçit vermedi - Haberler 16:41: İtalya'da hastalar sokaklarda yatırılırken, cenazeler koridorlarda birikti - Haberler 16:36: İzmir'de gönüllü ekip, yaşlılara yardım için pedal basıyor - Haberler 15:40: Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara: Koronavirüs aşısını ilk kez hayvanlar üzerinde denedik, olumlu sonuç aldık - Haberler 15:07: Petekkaya'dan İmamoğlu'nun Instagram paylaşımına olay yorum: Defol, terbiyesiz 14:47: 'Koronavirüsün tedavisinde en etkili ilaç' Türkiye'de üretilmeye başlandı - Haberler 14:14: Salgının vahametini ortaya koyan rapor: Türkiye'de 60 yaş altı ölümlerin oranı, dünyadakinden 9 kat fazla - Haberler 13:59: Mardin'de kavga eden şahıslara sosyal mesafe kuralına uymadıkları için 15 bin lira para cezası kesildi - Haberler 11:49: Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle bir günde 1344 insan hayatını kaybetti - Haberler 11:12: Türkiye'de koronavirüsü kalıcı olarak temizleyen endüstriyel dezenfeksiyon cihazı üretildi