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Sosyal mesafe ile Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu yapıldı

Korona virüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirler çerçevesinde Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175.yıldönümü sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde kutlandı.

10.04.2020 14:23 | Son Güncelleme: 10.04.2020 14:23
Sosyal mesafe ile Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu yapıldı
Korona virüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirler çerçevesinde Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175.yıldönümü sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde kutlandı.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. Yıldönümü dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu yapıldı. Törende İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay'ın yanı sıra emniyet mensuplarının sosyal mesafe kurallarına göre çelenk sunumu yapılması dikkatlerden kaçmadı.

Tören çelenk sunumunun ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Nevşehir, Polis, Güncel
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