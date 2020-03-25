"Sosyal mesafe koronavirüse karşı alınacak en kritik önlemlerden"

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ramazan Özdemir, "Sosyal mesafe çok önemli. Sosyal mesafe, Covid-19'dan korunmanın ve bulaşmasını önlemenin kritik bir yoludur." dedi.

Kaynak: Dunya.com