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Sosyal mesafe korundu öyle teşekkür

Düzce Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında şehrin birçok noktasında Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün talimatıyla 7 gün 24 saat çalışmalarını sürdürüyor.

31.03.2020 13:03 | Son Güncelleme: 31.03.2020 13:03
Sosyal mesafe korundu öyle teşekkür
Düzce Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında şehrin birçok noktasında Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün talimatıyla 7 gün 24 saat çalışmalarını sürdürüyor.

Koronavirüs (covid-19) tedbirleri kapsamında sokak, cadde ve kalabalığın yoğun olduğu bölgelerde dezenfekte işlemlerini tüm hızıyla sürdüren Düzce Belediyesi, cadde ve sokakları köpüklü su ile yıkayarak ve ardından ilaçlama yaparak dezenfekte etti. Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'de vatandaşların sağlığını korumak amacıyla sahada çalışan belediye ekiplerine eşlik etti.

Düzce Belediyesi tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs tehlikesine karşı aldığı önlemleri her gün artırmaya devam ediyor. Vatandaşların sağlığını korumak adına tedbir amaçlı dezenfekte işlemlerine yoğunluk veren Düzce Belediyesi, dün akşam cadde ve sokakları mikrop ve virüsleri yok eden antiviral özelliğe sahip aktif yüzey temizlik ürünleri ile dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.

Düzce Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin katılımı ile gerçekleştirilen çalışmada cadde ve sokakları köpüklü su ile yıkayan ekipler daha sonra ilaçlama yaptı.

Virüsle mücadelede yoğun kullanılan cadde, sokak ve yaya kaldırımları dün akşam saatlerinde başlayan ve titizlikle sürdürülen çalışmalara Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'de katııdı. İlgili başkan yardımcıları ve birim müdürlerinden çalışmalara ilişkin bilgiler alan Başkan Özlü, koronavirüs tedbirleri kapsamında yoğun bir mesai harcayan belediye ekiplerine teşekkür etti.

Başkan Özlü, "Halkımızın yoğun olarak bulunduğu alanlarda, otogarda, bizden destek isteyen kamu kurum ve kuruluşlarımızda, özel halk otobüslerinde, otobüs duraklarımızda, taksilerde, şehrin yoğun kullanıldığı cadde ve sokaklarda etkin bir dezenfekte çalışması yürüttük. Bu süreçte, devletimizin tüm kamu kurum ve kuruluşları tam bir uyum halinde bu salgın hastalıktan kurtulabilmek için büyük çaba sarf ediliyor. Vatandaşlarımızın da bu konuda gerekli hassasiyeti göstermesi gerekiyor. Hiçbir virüs aldığımız tedbirlerden daha güçlü değildir. Bu kapsamda bizim ilk başta almamız gereken önlem evlerimizden mümkün olduğunca çıkmamak ve sosyal mesafeyi korumak. Biraz sabırlı davranmak durumundayız" dedi. - DÜZCE
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Kaynak: İHA

Etiketler: Düzce Belediyesi, Koronavirüs, Faruk Özlü, Güncel
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