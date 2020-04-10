Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

"Sosyal mesafe" kuralı Et ve Süt Kurumu satış şubesi önündeki kuyruğu uzattı

Yozgat'ta, yaklaşan ramazan öncesi vatandaşlar, et ihtiyaçlarını karşılamak için gittikleri Et ve Süt Kurumu perakende satış şubesi önünde, "sosyal mesafe" kuralı nedeniyle her zamankinden daha uzun kuyruk oluşturdu.

10.04.2020 15:44 | Son Güncelleme: 10.04.2020 16:02
Yozgat 'ta, yaklaşan ramazan öncesi vatandaşlar, et ihtiyaçlarını karşılamak için gittikleri Et ve Süt Kurumu perakende satış şubesi önünde, "sosyal mesafe" kuralı nedeniyle her zamankinden daha uzun kuyruk oluşturdu.
Ramazan hazırlıklarının başlamasıyla Et ve Süt Kurumu perakende satış şubesinden, kilogramı 34 liradan kıyma, 37 liradan kuşbaşı, 45,5 liradan Yozgat kavurması almak isteyenler şube önlerinde yoğunluk oluşturdu.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında müşteriler sosyal mesafe korunarak içeri tek tek alınınca şube önünde uzun kuyruk oluştu.
Et ihtiyacını kurumdan alan Nusret Alper, AA muhabirine, ramazana hazırlık yaptıklarını söyledi.
Alper, sırayı beklerken sosyal mesafe ve sağlık kurallarına uyduklarını ifade ederek, "Eti buradan almamızın sebebi etler hijyenik, kuruma daha fazla güveniyoruz. Devletimizin sağladığı tüm imkanlara güveniyoruz, devletimiz var olsun, Allah milletimize selamet versin, inşallah bu hastalıktan da tez zamanda kurtuluruz." dedi.
Yakup Bal da Et ve Süt Kurumunu etin diğer yerlere göre 5-6 lira ucuz olmasından dolayı tercih ettiklerini söyledi.
Bazı müşteriler de Et ve Süt Kurumunun perakende satış şubelerini artırmasını talep etti.

Kaynak: AA

Etiketler: Et ve Süt Kurumu, Yozgat, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var Haberler
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var
İki eşli yaşayan Diagne’nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı Haberler
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun Haberler
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun
Saadet Partili başkan koronavirüse yenik düştü Haberler
Saadet Partili başkan koronavirüse yenik düştü
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir Haberler
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir
BM, uyardı: Öncekilerden 20 kat büyük çekirge istilası geliyor Haberler
BM, uyardı: Öncekilerden 20 kat büyük çekirge istilası geliyor
48’lik Defne’nin makyajsız hali takipçilerini ikiye böldü Haberler
48'lik Defne'nin makyajsız hali takipçilerini ikiye böldü
G.Saray’ın aylarca peşinden koştuğu yıldız F.Bahçe’yle anlaştı Haberler
G.Saray'ın aylarca peşinden koştuğu yıldız F.Bahçe'yle anlaştı
Haberler ›› Güncel ››'Sosyal mesafe' kuralı Et ve Süt Kurumu satış şubesi önündeki kuyruğu uzattı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:58: Diyarbakır'da Kovid-19'u yenen 5 hasta daha alkışlarla taburcu edildi - Haber 16:58: Orgeneral Çetin'den Emniyet Genel Müdürü Aktaş'a kuruluş yıl dönümü ziyareti - Haber 16:56: Büyükşehir Belediyesinden 23 Nisan şiir yarışması - Haber 16:56: Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı - Haber 16:56: Filistinli genç kız renkli çizimlerle çocuklara koronavirüsü anlatıyor - Haber 16:14: İstanbul'dan sonra da Ankara'da da eczanelerden ücretsiz maske dağıtımı başladı - Haber 15:40: Saadet Partisi Demirci İlçe Başkanı Mehmet Önal koronavirüse yenik düştü - Haber 15:05: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun - Haber