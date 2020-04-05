Sosyal mesafe kuralına uymayıp oyun oynayan 11 kişi yakalandı
Sakarya'da sosyal mesafe kuralına uymayıp kıraathanede oyun oynayan 11 kişiye idari para cezası kesildi.
05.04.2020 20:29 | Son Güncelleme: 05.04.2020 20:29
Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan korona virüsü nediyle ülke genelinde uygulanan sosyal mesafe yasağına uymayan kişilere karşı denetimler sürüyor. Denetimler kapsamında Hendek ilçesinde sosyal mesafe kuralına uymayıp kıraathanede oyun oynayan 11 kişi tespit edildi. Tespit edilen 11 kişiye idari para cezası uygulandığı öğrenildi. - SAKARYA
Kaynak: İHA
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