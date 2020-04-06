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Sosyal mesafe kuralını ihlalden ceza yiyen 100'e yakın servis yolcusu valilik önünde eylem yaptı

Sosyal mesafe kuralını ihlalden ceza yiyen 100'e yakın servis yolcusu valilik önünde eylem yaptı Sosyal mesafe kurallarını ihlalden ceza yediler sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak eylem yaptılar Erzincan'da servislerle sabah işe giderken sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle...

06.04.2020 11:43 | Son Güncelleme: 06.04.2020 11:47
Sosyal mesafe kuralını ihlalden ceza yiyen 100'e yakın servis yolcusu valilik önünde eylem yaptı
Sosyal mesafe kurallarını ihlalden ceza yediler sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak eylem yaptılar
ERZİNCAN - Erzincan 'da servislerle sabah işe giderken sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 100'e yakın yolcu ve şoföre trafik ekipleri tarafından ceza kesildi. Duruma tepki gösteren vatandaşlar Erzincan Valiliği önünde yine sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak eylem yaptı.
Erzincan kent merkezinde korona virüs (Kovid-19) salgınının önlenmesi amacıyla alınan tedbirler kapsamında bugün sabah saatlerinde trafik ekiplerince araçlar üzerinde denetim yapıldı. Denetimler sırasında bazı servislerde sosyal mesafe kurallarına riayet edilmediği tespit edildi. Bunun üzerine servislerde bulunan 100'e yakın yolcuya 350 TL, araç sürücülerine ise 3 bin 500 TL para cezası kesildi.
"Sosyal mesafe kurallarını ihlalden ceza yediler sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak eylem yaptılar"
Ceza kesilen vatandaşlar ve araç sürücüleri duruma tepki göstermek için Erzincan Valiliği önünde toplanarak alkışlı eylem yaptı. Erzincan Valisi Ali Arslantaş ile görüşmek için eylemlerini sürdüren kalabalığa zaman zaman polis ekipleri müdahalede bulunarak kısa süreli gözaltılar yaptı.
Daha sonra Erzincan Valisi Arslantaş, grubun yanına gelerek vatandaşlarla görüştü. Grup içerisinden seçilen bazı sözcüler Valilik Makamında Vali Ali Arslantaş ile görüşerek eylemi sonlandırdı.
Kalabalık servislere sosyal mesafe kurallarına riayet ederek binip valilik önünden ayrıldı. Sosyal mesafe kuralını ihlalden ceza yiyen 100’e yakın servis yolcusu valilik önünde eylem yaptı

Kaynak: İHA

Etiketler: Erzincan, Sabah, 3. Sayfa

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Sosyal mesafe kuralını ihlalden ceza yiyen 100'e yakın servis yolcusu valilik önünde eylem yaptı
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