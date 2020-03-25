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Sosyal mesafe temassız ödeme kullanımını artırdı

Koronavirüs salgını nedeniyle insanların daha az temas ve daha uzak mesafe kuralını benimsemesiyle temassız ödeme sistemlerinde yoğun artış görüldü.

25.03.2020 11:04 | Son Güncelleme: 25.03.2020 11:04
Sosyal mesafe temassız ödeme kullanımını artırdı
Koronavirüs salgını nedeniyle insanların daha az temas ve daha uzak mesafe kuralını benimsemesiyle temassız ödeme sistemlerinde yoğun artış görüldü.
Ticket Restaurant Edenred'in açıklamasına göre, koronavirüs salgınının insan hayatına getirdiği yeni yaşam kurallarıyla birlikte ödeme tercihlerinde de değişiklikler oldu.
Virüsün temas yoluyla bulaşmasını engellemek isteyenler, temassız ödeme sistemlerine yoğun ilgi göstermeye başladı. Geçen aylara göre temassız ödeme sistemlerinde ortalama artış yüzde 40 oldu. Ticket Restaurant yemek kartıyla yapılan temassız ödemelerde yüzde 30, QR kodla ödeme işlemlerinde ise yüzde 50'lik artış yaşandı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Edenred Türkiye Genel Müdürü Eric de Ladoucette, dijitalleşen dünyada şirketlerin hayatlarını kolaylaştırmak için Ticket Restaurant yemek kartının yanı sıra Ticket Car akaryakıt çözümleri, Ticket Compliments hediye çekleri, Ticket Travel kurumsal seyahat portalı gibi birçok kurumsal ödeme çözümü sunduklarını bildirdi.
Sundukları çözümlerde teknolojideki tüm yenilikleri takip ederek bu yenilikleri ödeme sistemlerine uyguladıklarını aktaran Ladoucette, sistem üzerinden veriler alarak düzenli olarak raporlar yayımladıklarını kaydetti.
"Temassız ödeme alışkanlığının giderek artacağını düşünüyoruz"
Ladoucette, aldıkları son verilerde, koronavirüsle birlikte ödeme alışkanlıklarında değişiklikler yaşandığını gördüklerini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Koronavirüsün yayılmaya başlamasıyla temassız ödeme işlemlerinde yaklaşık yüzde 40 gibi ciddi bir oranda talep artışı yaşandığını görüyoruz. Temassız ödeme alışkanlığının giderek artacağını düşünüyor ve bu eğilimi destekliyoruz. Teknolojinin faydalarını özellikle bu dönemde görüyoruz. Teknoloji ve dijital hayat hem hayatımızı kolaylaştırıyor, zaman kazandırıyor hem de temas yoluyla bulaşabilecek hastalıklar için kişisel olarak kolayca alınabilecek hijyenik bir önlem olanağı tanıyor."
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Kaynak: AA

Etiketler : Koronavirüs, Ekonomi

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