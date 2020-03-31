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Sosyal mesafe uygulaması yemek kartlarında temassız ödeme kullanımını artırdı

Kovid-19 tedbirleri kapsamında önerilen sosyal mesafe kuralı yemek kartı firmalarının son yıllarda hayata geçirdikleri dijital yenilikleri öne çıkardı.

31.03.2020 11:10 | Son Güncelleme: 31.03.2020 11:10
Sosyal mesafe uygulaması yemek kartlarında temassız ödeme kullanımını artırdı
Kovid-19 tedbirleri kapsamında önerilen sosyal mesafe kuralı yemek kartı firmalarının son yıllarda hayata geçirdikleri dijital yenilikleri öne çıkardı.
Konuyla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulunan Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri İcra Kurulu Başkanı Eda Uluca Özcan, mobil ödemenin, son dönemde sosyal mesafeye ilişkin yapılan uygulamalar ile birlikte daha da ön plana çıktığını ve bu çözüm ile temassız ödemenin geçmiş döneme kıyasla 2 kat daha arttığını söyledi.
Özcan, kullanıcı ve üye iş yerlerinin güvenliğinin birinci öncelikleri olduğunu vurgulayarak, "Bu öncelikten hareketle, tüm altyapımızı çok hızlı bir şekilde tamamen dijitale geçirerek bu dönemde fiziki plastik kart ve çek üretimini durdurduk, bunun yerine Mobil Kart uygulamasına geçtik. Tamamen ücretsiz dijital bir çözüm olarak sunduğumuz Mobil Kart ile hem temassız kullanımı teşvik ederek kullanıcıların hijyen konusundaki hassasiyetlerine yanıt veriyoruz, hem de firmaları fiziki kart dağıtım süreçlerinden kurtararak, çalışanlarının aynı gün içinde yemek harcaması yapabilmelerini sağlıyoruz." diye konuştu.
Setcard Genel Müdürü Öner Piyade de izolasyon ve hijyen kaygısının ödeme alışkanlıklarını değiştirdiğini hatırlatarak şunları kaydetti:
"Yemek kartlarının kullanım yoğunluğu düşünüldüğünde, mobil ödeme hijyen ve güvenli ödeme için iyi bir seçenektir. İşlem sırasında herhangi bir şey vermeden, dokunmadan uzaktan telefonu 2 saniye gibi kısa sürede pos cihazına okutarak ödeme yapılabilmektedir. Önceden müşterilerin yüzde 30'u tarafından kullanılan mobil ödeme önlemler sonrası yüzde 20 oranında artmış olup, ilk defa mobil ödemeyi kullanıma açanların sayısında ciddi bir artış yaşanmıştır. Önceden mobil ödemeyi ara ara kullananlar şimdi yalnızca Qr ile ödeme yapmaya başladılar. Aynı zamanda Setcard mobil uygulaması ile tüm harcama detaylarını, harcama noktalarını, kalan bakiye ve kampanya noktaları gibi bir çok bilgiye de ulaşılabilmektedir .Setcard mobil uygulamasını indiren tüm müşteriler bu imkandan faydalanabilir."
Edenred Türkiye Genel Müdürü Eric de Ladoucette ise virüsün temas yoluyla bulaşmasını engellemek isteyenlerin temassız ödeme sistemlerine yoğun ilgi göstermeye başladığına dikkati çekerek "Geçtiğimiz aylara göre yüzde 40'lık bir oranda kullanımı artan temassız ödeme sistemlerinde, yüzde 30'luk artışla en çok kartla temassız ödeme tercih edildi. QR kod ile ödeme sistemlerinde ise yüzde 50'lik artış olduğu gözlemlendi." şeklinde konuştu.
Ladoucette, "Temassız ödeme alışkanlığının giderek artacağını düşünüyor ve Ticket Restaurant Edenred olarak bu eğilimi destekliyoruz. Teknolojinin faydalarını özellikle bu dönemde görüyoruz. Teknoloji ve dijital hayat hem hayatımızı kolaylaştırıyor, zaman kazandırıyor, hem de temas yoluyla bulaşabilecek hastalıklar için kişisel olarak kolayca alınabilecek hijyenik bir önlem olanağı tanıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Piyade, CEO, Ekonomi
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