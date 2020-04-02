Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Sosyal mesafe uygulanınca kuyruk uzadı

Sosyal mesafe uygulanınca kuyruk uzadı Adıyaman'da polis ekipleri sosyal yardım parası almak isteyenlerin sağlığı için önlemleri arttırdı Adıyaman'da sosyal yardım parasının almak isteyen vatandaşların sosyal mesafeye uymaları için polis tedbirleri arttırınca kuyruk uzadı.

02.04.2020 20:17 | Son Güncelleme: 02.04.2020 20:18
Sosyal mesafe uygulanınca kuyruk uzadı
Adıyaman 'da polis ekipleri sosyal yardım parası almak isteyenlerin sağlığı için önlemleri arttırdı
ADIYAMAN - Adıyaman'da sosyal yardım parasının almak isteyen vatandaşların sosyal mesafeye uymaları için polis tedbirleri arttırınca kuyruk uzadı.
Önceki gün dağıtılmaya başlanan 1000 TL sosyal yardım parasını almak isteyen vatandaşlar PTT şubelerine akın etti. Korona virüsünden dolayı sosyal mesafe uyarılarına aldırış etmeden PTT ve banka şubeleri önünde yoğunluk ve yığılmalar yaşanınca polis tedbirleri arttırdı.
PTT ve banka şubelerinde görev yapan polis sayısı arttırılarak, bariyerler konuldu. Bariyerler içerisinde sosyal mesafeye uyulması için polis ekipleri megafonla sürekli uyarı yaptı. Önceki güne göre tedbirleri arttıran polis ekipleri, vatandaşların sosyal mesafeyi korumalarını sağladı. Sosyal mesafe korununca ise şubeden işlem yaptırmak isteyen vatandaşların bekledi zaman da uzadı. Sosyal mesafe uygulanınca kuyruk uzadı

Kaynak: İHA

Etiketler: Adıyaman, Polis, Banka, PTT, Genel

Haberin Videosu :

Sosyal mesafe uygulanınca kuyruk uzadı
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› genel ››Sosyal mesafe uygulanınca kuyruk uzadı - Haberler

genel Manşet

Haberler

Son Dakika genel Haberleri

21:09: Mut'ta engelli genci darp edildi - Haberler 21:06: Kılıçdaroğlu, konfederasyon temsilcileri ile görüştü - Haberler 21:04: Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu'yu Çapa Tıp Fakültesi'nde andılar - Haberler 21:00: Koronavirüs: İngiltere en geç ay sonunda günde 100 bin test yapmayı hedefliyor - Haberler 21:00: Özhaseki: "Cumhurbaşkanımız belediyelere 'İhtiyaçları hızlı giderin' talimatı verdi" - Haberler 20:35: Son Dakika: Almanya ve Fransa'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Bir günde 588 kişi öldü - Haberler 20:24: ABD'li uzmanlardan koronavirüsle ilgili yeni araştırma: Konuşma ya da nefes alma yoluyla da bulaşabilir 20:24: ABD'li uzmanlardan koronavirüsle ilgili yeni araştırma: Konuşma ya da nefes alma yoluyla da bulaşabilir - Haberler 19:11: Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 13 bin 915'e yükseldi - Haberler 17:31: Hatay'da 5 kişinin ölüme neden olan tırın uygulama noktasına daldığı anların görüntüsü çıktı - Haberler 17:30: Kıbrıs Rum kesiminde Kovid-19'lu annenin dünyaya getirdiği bebeğin testi negatif çıktı - Haberler 17:00: Türkmenistan'da şu ana kadar Kovid-19 vakası görülmedi! İşin sırrı üzerlik bitkisi mi?