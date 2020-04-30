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Sosyal mesafeli 1 Mayıs açıklaması

İzmir ve Denizli'de, Hak-İş ile Türk-İş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri altında 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü açıklaması yaptı.

30.04.2020 19:06 | Son Güncelleme: 30.04.2020 19:08
İzmir ve Denizli'de, Hak-İş ile Türk-İş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri altında 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü açıklaması yaptı.
Hak-İş İzmir Şube Başkanı Gültekin Şimşek, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bazı sendika yöneticileriyle Cumhuriyet Meydanı'nda açıklama yaptı.
Kovid-19 önlemleri nedeniyle şubeden 4 kişinin katıldığı ve sosyal mesafe kuralına uyulduğu etkinlikte konuşan Şimşek, fesih yasaklarını olumlu bulduklarını belirtti.
Türk-İş 3. Bölge Temsilcisi Süleyman Yıldırım da bazı sendika yöneticileriyle temsilcilikte yaptığı açıklamada, bu sene yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle meydanlarda olamayacaklarını söyledi.
1 Mayıs'ın hak ve talepler için mücadelelerini yükselttikleri, iş yerlerinde ve meydanlarda güçlü bir şekilde haykırdıkları gün olduğuna dikkati çeken Yıldırım, "Önümüzdeki yıl hep birlikte 1 Mayıs'ı alanlarda kutlamalı, işçinin taleplerini bir ağızdan seslendirmeliyiz. Emeğin hak ve çıkarlarını birlikte koruyup geliştirmeliyiz." diye konuştu.
Denizli
Hak-İş Denizli şubesi, sokağa çıkma kısıtlamasını dikkate alarak, temsili düzeyde katılımcıyla 1 Mayıs bildirisini okumak için 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda bir araya geldi.
Maske kullanan sendika üyeleri, sosyal mesafeye kuralına da uydu.
Hak-İş Denizli Şube Başkanı Sezai Söylemez, burada yaptığı basın açıklamasında, koronavirüs salgını nedeniyle meydanlarda kutlama imkanı olmasa da ekranlar sayesinde her yerde olacaklarını söyledi.
Kısa çalışma ödeneğinden yararlanma koşullarının esnetilmesini istediklerini belirterek, "Bu süreçte uygulanan fesih yasaklarını olumlu buluyoruz. Bununla birlikte ücretsiz izin uygulamasının istismar edilmesine 'hayır' diyoruz. Bütün sağlık emekçilerimiz için eşit haklar istiyoruz. Bu zor süreçte iş başında fedakarca, cesurca ve özveri ile çalışan başta sağlık, güvenlik olmak üzere bütün sektörlerdeki tüm emekçi kardeşlerimize gönülden haykırarak teşekkür etmek için buradayız." dedi.
Etkinlikte, birçok sendikanın yöneticileri de hazır bulundu. Sosyal mesafeli 1 Mayıs açıklaması

Kaynak: AA

Etiketler: emek ve dayanışma günü, Türk İş, Hak İş, İzmir, Güncel, Haber

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