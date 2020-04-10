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Sosyal mesafeli çelenk töreni

ÇANAKKALE'de, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175'inci yıldönümü nedeniyle sosyal mesafeli çelenk töreni düzenlendi.

10.04.2020 10:43 | Son Güncelleme: 10.04.2020 10:43
Sosyal mesafeli çelenk töreni

ÇANAKKALE'de, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175'inci yıldönümü nedeniyle sosyal mesafeli çelenk töreni düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen çelenk törenine, İl Emniyet Müdür Faruk Karaduman başta olmak üzere, koronavirüs tedbirleri kapsamında az sayıda teşkilat mensubu katıldı. Tören İl Emniyet Müdür Faruk Karaduman'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla çelenk töreni sona erdi. Törenin, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyularak gerçekleştirilmesi dikkat çekti.


Kaynak: DHA

Etiketler: Cumhuriyet Meydanı, Polis, Güncel
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