Sosyal mesafeli ilk meclis toplantısı

Burdur Belediyesi Temmuz ayı ilk meclis toplantısını sosyal mesafe kuralları çerçevesinde gerçekleştirdi.

Sosyal mesafeli ilk meclis toplantısı
01.07.2020 18:00 | Son Güncelleme: 01.07.2020 19:02
Burdur Belediyesi Temmuz ayı ilk meclis toplantısını sosyal mesafe kuralları çerçevesinde gerçekleştirdi.

Pandemi sürecinde normal meclis toplantı salonunda yapılmayan toplantı, Sultandere kampüsü içerisindeki toplantı salonunda sosyal mesafe gözetilerek gerçekleştirildi. Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz toplantının açılışında yaptığı konuşmada kent merkezinde şu ana kadar hastalık bulaşmadığını belirterek pandemi süresince özverili çalışan, hastalığın yayılmaması için riskli ve meşakkatli bir çalışma içinde olan çalışanlara teşekkür etti.

"Burdur halkı çok duyarlı"

Burdur halkının pandemi süresince tüm uyarılara dikkate alarak hastalığın yayılmaması için duyarlı davrandığını hatırlatan Başkan Ercengiz, "Alınan tedbirler neticesinde kuralla uyan Burdur halkının verdiği destek, kuralların uygulanması devletimizin her kademesinde görev yapan personele katkı sağladı. Yerel yöneticilerin katkıları ile Türkiye' de hastalığın en az yayılan İller arasında yer aldık. Kent merkezinde şu ana kadar hastalık bulaşmadı. Bu bizim için sevindirici, bu süreçte hastalığın yayılmaması için halkımızın bir kültür haline getirdiği maske kullanımı bizleri sevindirdi" dedi. - BURDUR

Kaynak: İHA

Etiketler: Ali Orkun Ercengiz, Burdur, Güncel, Haber
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