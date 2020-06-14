Sosyal mesafeye uyarak Türkiye Şampiyonasına hazırlanıyorlar - MUŞ

Muş'un Malazgirt ilçesinde Malazgirt Gençlik Spor Kulübü sporcuları yeni tip koronavirüs "Kovit-19" tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyarak Türkiye Şampiyonasına hazırlanıyor.

14.06.2020 16:43 | Son Güncelleme: 14.06.2020 17:59
Muş'un Malazgirt ilçesinde Malazgirt Gençlik Spor Kulübü sporcuları yeni tip koronavirüs "Kovit-19" tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyarak Türkiye Şampiyonasına hazırlanıyor.
Kovid-19 tedbirleri kapsamında normalleşme sürecinin başlamasıyla yeniden pistlere dönen Malazgirtli atletler, 6-7 Ağustos'ta Diyarbakır'da yapılacak Bölgesel Atletizm Türkiye Şampiyonası ve 19-20 Ağustos'ta Trabzon'da yapılacak Bölgesel Dağ Kros Koşuları Türkiye Şampiyonasına hazırlanıyorlar
Sosyal mesafe kurallarına uyan sporcular, tek amaçlarının başarılı olarak Milli Takım'a seçilmek olduğunu belirtti. Sosyal mesafeye uyarak Türkiye Şampiyonasına hazırlanıyorlar - MUŞ

Kaynak: AA

Etiketler: Diyarbakır, Malazgirt, Türkiye, Muş, Spor, Haber

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