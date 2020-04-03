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Sosyal mesafeye uymadan İETT şoförlerini taşıyan servis sürücüsüne ceza

İstanbul'da İETT şoförlerinin yan yana taşındığı servis aracı denetim sırasında polis tarafından durduruldu.

03.04.2020 13:27 | Son Güncelleme: 03.04.2020 13:27
Sosyal mesafeye uymadan İETT şoförlerini taşıyan servis sürücüsüne ceza
İstanbul 'da İETT şoförlerinin yan yana taşındığı servis aracı denetim sırasında polis tarafından durduruldu. Sosyal mesafe kuralına uymadan şoförleri taşıyan servis sürücüsüne para cezası kesildi. Ayrıca aracın servis taşımacılığı yapmaya uygun olmadığı tespit edilince araç trafikten 60 gün men edildi. Servis aracında yan yana taşınan İETT şoförleri ise kameraya yansıdı.

Korona virüsle mücadele kapsamında trafikte otobüsler ve minibüsler üzerinde denetimler gerçekleştiren Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, bir servis aracını durdurdu. İETT şoförlerinin taşındığı servis aracında şoförlerin yan yana seyahat ettiği ve kurallara uyulmadığı görüldü. Şoförleri sosyal mesafeye uymadan ve oturulan koltuğun yan tarafındaki koltuğu boş bırakmadan taşıyan servis sürücüsü Cemil Y. hakkında, 5326 sayılı Kabahatler kanununun 32. Maddesinde yer alan "Yetkili makamlar tarafından genel sağlığın korunması amacıyla hukuka uygun olarak verilen emre aykırı hareket etme" suçundan 392 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca araca ait evrakları kontrol eden polis, aracın servis taşımacılığı yapmaya uygun olmadığını tespit edip, sürücüye 6 bin 141 TL idari para cezası kesti. Servis aracı 60 gün trafikten men edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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