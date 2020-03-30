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Sosyal mesafeye uymadan yangın izlediler

EDİRNE'de bir iş merkezinin çatısında çıkan yangın, itfaiye etiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

30.03.2020 20:05 | Son Güncelleme: 30.03.2020 20:06
Sosyal mesafeye uymadan yangın izlediler

EDİRNE'de bir iş merkezinin çatısında çıkan yangın, itfaiye etiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Olay yerinde toplanan meraklı kalabalık, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında yapılan sosyal mesafe uyarılarını dikkate almadan yangını izledi.

Akşam saatlerinde Ayşekadın semtinde bir iş merkezinin çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.  Alevleri gören vatandaşların ihbarı ile sevk edilen itfaiye ekipleri kısa sürede alevlere müdahale ederken, polis ekipleri de iş merkezi önünde önlem aldı. İtfaiyenin alevlere zamanında müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıktığı sokak üzerinde toplanan kalabalık, söndürme çalışmalarını koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında sosyal mesafe uyarılarına dikkat etmeden yan yana izlediği görüldü. Kalabalık, film izler gibi yangını izlerken bazıları da cep telefonlarıyla çektiği görüntüleri sosyal medya hesaplarından canlı yayınladı.

Polis ekipleri, zaman zaman toplanan kalabalığı dağılmaları konusunda uyarırken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.


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Kaynak: DHA

Etiketler: İtfaiye, Polis, Güncel
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