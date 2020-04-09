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Sosyal mesafeye uymadı, yazılan cezaya tepki gösterince gözaltına alındı

ADIYAMAN'da, PTT şubesinde uyarılara rağmen sosyal mesafe kuralına uymayan Sinan K., kendisine ceza kesen polise de tepki gösterince gözaltına alındı.

09.04.2020 17:03 | Son Güncelleme: 09.04.2020 17:03
Sosyal mesafeye uymadı, yazılan cezaya tepki gösterince gözaltına alındı

ADIYAMAN'da, PTT şubesinde uyarılara rağmen sosyal mesafe kuralına uymayan Sinan K., kendisine ceza kesen polise de tepki gösterince gözaltına alındı.

Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan PTT şubesine gelen Sinan K.,  polisin uyarılarına rağmen sosyal mesafe kuralını ihlal etti. Tüm uyarılara rağmen diğer vatandaşlar ile görevliler arasına mesafe koymayan Sinan K.'ye Kabahatler Kanunu kapsamında 392 lira idari para cezası kesildi. Ceza kesilmesi üzerine polisler ile tartışarak, sosyal mesafe kuralını ihlale devam eden Sinan K., gözaltına alındı. Sinan K., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.


Kaynak: DHA

Etiketler: PTT, Güncel
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