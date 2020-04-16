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'Sosyal mesafeye uyuyoruz' diyerek motosikletle yolculuk yapanlara para cezası(2)

'SOSYAL MESEFEYE DİKKAT ÇEKMEK İSTEDİK'Kapaklı ilçesinde motosiklet üzerinde yaptıkları yolculukla gündeme gelen Yakup Torun ile kuzeni İbrahim Torun, mizah amaçlı böyle bir yolculuk yaptıklarını ve sosyal mesafeye dikkat çekmek için mesaj vermek istediklerini söyledi.

16.04.2020 16:49 | Son Güncelleme: 16.04.2020 16:49
'Sosyal mesafeye uyuyoruz' diyerek motosikletle yolculuk yapanlara para cezası(2)

'SOSYAL MESEFEYE DİKKAT ÇEKMEK İSTEDİK'

Kapaklı ilçesinde motosiklet üzerinde yaptıkları yolculukla gündeme gelen Yakup Torun ile kuzeni İbrahim Torun, mizah amaçlı böyle bir yolculuk yaptıklarını ve sosyal mesafeye dikkat çekmek için mesaj vermek istediklerini söyledi.

Kapaklı'da inşaat firmaları bulunan kuzenlerden Yakup Torun,motosikletle yaptıkları yolculuğun farklı yorumlandığını belirterek, "İşyerimizin önünde iki gün önce tesadüfen arkadaşlar arasında çektiğimiz video başka araç tarafından görüntülenip sosyal medyaya taşınmıştır. Bizim amacımız tüm dünyayı saran virüs salgınına ve sosyal mesafeyi anlatmak istedik. Fakat bizim videomuz bir çok sitede farklı şekillerde yorumlandı" dedi.

'CEZAMIZA RAZIYIZ'

'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' ve 'yetersiz ehliyet'ten toplam 1360 lira para cezası aldıklarını belirten Torun, "Görüntüler sosyal medyaya çıkınca İl Emniyet Müdürlüğü bizi aradı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek cezamızı ödedik. Trafik ekiplerimiz görevini yapmıyor diye algı oluşturdular. Biz bu görüntüyü iş yerimizin önünde çektik. Trafiği de zora sokmadık. Cezamıza razıyız. Önemli olan ceza değil, onların bu görevi ihmal etmediklerinin göstergesidir. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. Bu hastalıklardan korusun" dedi.

Motosikletin sahibi İbrahim Torun ise, "Motosiklet ile işyerimizin önünde Yakup ile video çekip tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs için mizah amaçlı tur yaptık. Bu motosiklet gezisinde sosyal mesafeye dikkat çekmek istedik" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: İbrahim Torun, Yakup Torun, Motosiklet, Torun, Güncel
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