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Sosyal mesafeyi hiçe saydılar metrelerce kuyruk oluşturdular

Gaziantep'te yetkililerin 'Evde Kal' çağrısına uymayan bazı vatandaşlar, PTT şubeleri ile fatura ödeme merkezlerinin önününde uzun kuyruklar oluşturup dip dibe durarak sosyal mesafeyi hiçe saydı.

02.04.2020 18:11 | Son Güncelleme: 02.04.2020 18:19
Sosyal mesafeyi hiçe saydılar metrelerce kuyruk oluşturdular
Gaziantep 'te yetkililerin 'Evde Kal' çağrısına uymayan bazı vatandaşlar, PTT şubeleri ile fatura ödeme merkezlerinin önününde uzun kuyruklar oluşturup dip dibe durarak sosyal mesafeyi hiçe saydı.

Korona virüs salgını dünyanın pek çok noktasında etkisini giderek attırmaya devam ederken Türkiye 'de de vatandaşlara ısrarla 'evde kal' çağrıları yapılıyor. Korona virüs salgını nedeniyle 2 vatandaşın hayatını kaybettiği ve 37 vakanın bulunduğu Gaziantep'te ise vatandaşlar yetkililerin çağrılarını dikkate almadı.

Yetkililerin 'evde kal' çağrılarını umursamayan Gaziantepliler, kent merkezindeki PTT şubesi ile fatura ödemi merkezleri önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Sosyal mesafeye de dikkat etmeyen vatandaşlar, dip dibe durarak işlem sırasının kendisine gelmesini bekledi.

Vatandaşların sosyal mesafeye uyması için anons yapan polis ekiplerinin çabası ise sonuçsuz kaldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Etiketler: Gaziantep, Türkiye, PTT, Güncel
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