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Sosyal mesafeyi hiçe sayıp eğlence düzenleyen 6 kişiye ceza

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sosyal mesafeye uymayarak eğlence düzenleyen 6 kişiye toplam 18 bin 900 TL ceza kesildi.

06.04.2020 22:39 | Son Güncelleme: 06.04.2020 22:39
Sosyal mesafeyi hiçe sayıp eğlence düzenleyen 6 kişiye ceza
Manisa 'nın Ahmetli ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sosyal mesafeye uymayarak eğlence düzenleyen 6 kişiye toplam 18 bin 900 TL ceza kesildi.

Ahmetli ilçesinde sosyal mesafe kuralına uymayarak eğlence düzenleyen yaşları 24 ila 36 arasında değişen 6 şahsın her birine korona virüsün yayılmasını önlemek amacıyla alınan kararlara aykırı davranmaktan 3 bin 150'şer TL olmak üzere toplam 18 bin 900 TL cezai işlem uygulandı. - MANİSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Ahmetli, Manisa, 3. Sayfa
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