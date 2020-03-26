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Sosyal mesafeyi korumadılar

HATAY'da, vatandaşların, 'sosyal mesafe' olarak adlandırılan 1 metre kuralına dikkat etmediği görüldü.

26.03.2020 11:50 | Son Güncelleme: 26.03.2020 11:51
Sosyal mesafeyi korumadılar

HATAY'da, vatandaşların, 'sosyal mesafe' olarak adlandırılan 1 metre kuralına dikkat etmediği görüldü.

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile 81 ile gönderilen tedbirler kapsamında kamu kurumlarında, iş yerlerinde ve ulaşım araçlarında uygulanan kurallara düzenlemeler yapıldı. Bunlardan 'sosyal mesafe' olarak adlandırılan 1 metre kuralına ise Hatay 'da dikkat edilmediği görüntülendi. Merkez ilçe Antakya'da cadde ve sokaklar boşalırken, halkın ortak kullanım alanları olan banka önleri, ATM'ler ile tarihi PTT binasında sıra bekleyen vatandaşların gerekli önlemleri yeteri kadar almadığı ve sosyal mesafe kuralına dikkat etmediği görüldü.


Kaynak: DHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Hatay, Güncel

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