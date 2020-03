Sosyal Mesafeyi Korumak İnsanlar İçin Neden Zor?

Yeni tip koronavirüs COVID-19 salgını, insanları evlerinde kalmaya ve sosyal mesafe oluşturmaya itmişti. Salgının en can sıkıcı kısmı ise bu sosyal mesafe kurallarının korunmasını tam anlamıyla sağlamaktı. Peki, insanlar için sosyal mesafe neden bu kadar zorlayıcı bir şeydi?Aslında sosyal mesafe korumanın bu kadar zor ve can sıkıcı olmasının altında, insanların sosyal evrim süreci yatıyordu. Bildiğiniz üzere insanlar, primat grupları arasında sayılıyorlardı. İnsanlar başta olmak üzere primat grubunda yer alan tüm canlılar, milyonlarca yıldır topluluklar halinde yaşayarak, hayatta kalmayı başarmışlardı.Yemeğe ulaşmak, dışarıdan gelen tehlikelerden korunmak ve soylarını devam ettirmek için primatlar, aslında buna mecburdular.Yüz binlerce yıldır devam eden bu yaşam tarzı, sosyal gruplar içinde kalma ile hayatta kalma durumlarını beyinlerimizde eşleştirmiştir. Bu sebeple her insan ister istemez diğer insanlarla bağlatıda kalmak ve hayatını bu yönde devam ettirmek istemektedir. Gruplar halinde yaşamaksa çevremizdekilerle hem dostane hem de düşmanca kurmamızı gerektirir. Primatlar için, iki kişinin geçmişte nasıl etkileşime girdiğini ve şimdi birbirleri hakkında nasıl hissettiklerini hatırlamak, yardım için kime yaklaşacaklarına karar verirken gerekli bilgidir. Bu bilgiyi edinmek için sürekli iletişim halinde olmak da elzemdir.Sosyal mesafeyi neden koruyamıyoruz?Grup halinde yaşamanın getirdiği avantajlar ise modern insanın bugün şehirleşerek yaşamasının önünü açmıştır. Hayatta kalmak için bu tarz bir yaşam biçimi çok önemli gibi görünse de aynı zamanda halihazırda içinde bulunduğumuz koronavirüs salgını gibi tehlikelerin de önü açılmıştır. İnsanlar gruplar halinde yaşamasa ya da böylesine devasa şehirlerde yaşamasalar, virüslerin dolaşıma girmesi de zorlaşacağından, karşımıza salgın gibi olgular asla çıkmazdı. Getirdiği tehlikelere rağmen modern insanlar, herhangi bir başka memeli ailesinden farklı olarak, çok fazla sosyalleşmişlerdir. Bunun sebebi ise insanların beyinlerinin diğer hayvanlara göre çok daha büyük hale gelmesi ve gelişmesi olarak gösteriliyordu. Giderek büyüyen beyinlerimiz, dil ve kültür gibi bizi insan yapan bazı durumların yanı sıra sosyalliği de değiştirilemez olgulardan bir tanesi olarak kanıksamıştı. İşte tam da bu yüzden, bugün içinde bulunduğumuz durumda, insanlar evde kalmakta oldukça güçlük çekiyorlar. Çünlü içten içe, diğer insanlardan uzak kalmalarının, kendilerini daha fazla tehlikeye soktuğuna ikna olmuş haldeler.Yine de günümüzde artık sosyal mesafeyi fiziksel olarak kurmak, sosyalleşmenin önüne geçmiyor. İnternet teknolojilerinin gelişmesi sayesinde, insanlarla farklı yollarla iletişim kurmaya devam ediyor ve sosyalleşmeyi sağlıyoruz.Not: Daha ileri okumalar için yazının içindeki bağlantıları takip edebilir, bu bağlantılardaki makalenin kaynaklarına ulaşarak, konu hakkında daha derinlemesine okumalar yapabilirsiniz.

Kaynak: Tamindir