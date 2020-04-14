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Sosyal mesafeyi ve canlarını hiçe sayıp motosiklete ellerindeki yüklerle 2 kişi bindiler

Sosyal mesafeyi ve canlarını hiçe sayıp motosiklete ellerindeki yüklerle 2 kişi bindiler Gaziantep'te trafikte ilerleyen bir motosiklete binen iki kişi ne kaza riskine ne de korona virüs önlemlerine aldırış etmeden seyir etti.

14.04.2020 11:13 | Son Güncelleme: 14.04.2020 11:14
Sosyal mesafeyi ve canlarını hiçe sayıp motosiklete ellerindeki yüklerle 2 kişi bindiler
GAZİANTEP - Gaziantep 'te trafikte ilerleyen bir motosiklete binen iki kişi ne kaza riskine ne de korona virüs önlemlerine aldırış etmeden seyir etti.
Korona virüs salgını Türkiye'de etkisini sürdürmeye devam ederken, yetkililerin uyarılarını dikkate almayan bazı vatandaşlar çarşı pazarlara akın etmeye devam ediyor. Gaziantep'te ise ellerinde eşya dolu poşetlerle bir motosiklete binen iki kişi tehlikelere aldırış etmeden yoluna devam etti. Kask bile takmayan iki kişi sosyal mesafe kuralını da hiçe saydı. Yoğun trafiğin içinde yol almaya çalışan motosikletin arkasında oturan kadının elindeki poşetleri güçlükle tutmaya çalışması da görenleri hayrete düşürdü. Hem motosikleti kullanıp hem de diğer eliyle telefonla konuşan sürücü ise bu kadar olmaz dedirtti.
Trafikte bir süre bu şekilde ilerleyen motosiklet daha sonra gözden kayboldu. Sosyal mesafeyi ve canlarını hiçe sayıp motosiklete ellerindeki yüklerle 2 kişi bindiler

Kaynak: İHA

Etiketler: Gaziantep, 3. Sayfa
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