Sosyal Paylaşımlı Belediyecilik Anlayışımız Olacak"

İYİ Parti
Genel Başkan Yardımcısı Şenol Bal
, "Sürdürülebilir belediyecilik anlayışıyla hem ekolojik hem ekonomik hem de sosyal açılardan ele aldığımızda, insanlarımızın refahını sağlayabilecek, haysiyetine uygun yaşayışın, sosyal paylaşımlı belediyecilik anlayışı ile milletimizin huzurunda olacağız." dedi.
Bal, yerel seçim çalışmaları kapsamında bazı parti yöneticileriyle geldiği Çorum
'da, partisinin il ve ilçe teşkilatlarında istişare toplantısı düzenledi.
İYİ Parti'nin 31 Mart 2019'da yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri'nde çok başarılı olacağını savunan Bal, parti bünyesinde oluşturulan heyetlerin hafta içinde 34 kente giderek yerel seçimlerle ilgili istişare yaptıklarını aktardı.
Bal, "İl ve ilçe başkanlarımızla istişare toplantıları gerçekleştiriyor, onların görüşlerini alıyoruz. Sıkıntılarının ne olduğunu öğrenip değerlendirmemizi yapacağız. Sonra da hızlıca Mahalli İdareler Seçimi'ne hazır şekilde yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.
Yerel seçimlerde İYİ Parti olarak Çorum'da iddialı olduklarını belirten Bal, şöyle devam etti:
"Ahlakı etkili kılan, halk ve adalet kavramları üzerinde duran, 'adaletin ve halkın olmadığı yerde huzurun da olması mümkün değil' anlayışıyla insanların hak ve adalet yürüyüş ve anlayışında ortaya atılmış cesurlar hareketi olarak çalışmalarını sürdürüyoruz. Şimdi belediyecilik anlayışımızla herkesi kucaklayabilen, kamplaştırmayan, kutuplaştırmayan, bu ülkenin insanlarının hepsini eşit, hepsini kardeş gören anlayışla yolumuza devam edeceğiz. Sürdürülebilir belediyecilik anlayışıyla hem ekolojik hem ekonomik hem de sosyal açılardan ele aldığımızda, insanlarımızın refahını sağlayabilecek, haysiyetine uygun yaşayışın, sosyal paylaşımlı belediyecilik anlayışı ile milletimizin huzurunda olacağız."
" PKK
'ya karşı duruşumuz belli"
Bal, bir gazetecinin "Terör örgütü PKK'nın, CHP
ve İYİ Parti'ye yerel seçimlere yönelik mesaj gönderdiğine" ilişkin iddiaları sorması üzerine, "Böyle iddialar olur mu? Tabii ki tepkimiz var. Bizim PKK'ya karşı nasıl tavır içinde olduğumuzu herkesin bilmesi lazım. Bize başından beri ne iftiralar atıldığını biliyoruz. Şeffaf, açık açık ne istediğimizi milletimizle paylaşıyoruz, genel başkanımız paylaşıyor. Bizim PKK'ya karşı duruşumuz belli, PKK yanlılarına bakanların değerlendirmelerine olan tepkimiz belli." yanıtı verdi.
Şenol Bal,PKK,İYİ Parti
17 Kasım 2018 Cumartesi 15:08