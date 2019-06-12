Sosyal Politikalar Kurulunun bölgesel çalışmaları Gaziantep'te başladı

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Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Başkan Vekili Vedat Bilgin, kurul olarak sosyal devleti, yeni sistem içerisinde daha aktif biçimde işletecek düzenlemelere katkı yapmayı amaçladıklarını belirtti.Bilgin, Gaziantep Valiliğinde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle birlikte oluşturulan yeni kurumlardan Sosyal Politikalar Kurulunun, sistemin önemli bir parçası olduğunu söyledi.Akademisyenlik hayatı boyunca çalışma ekonomisi ve sosyal politikalar üzerine dersler verdiğini dile getiren Bilgin, sosyal politikanın esas maksadının orta tabaka yaratmak olduğunu, düşük gelir gruplarının gelir seviyelerinin düzeltmesinin ve sosyal fırsatların eşitsiz dağılımına karşı mücadele etmenin, sosyal politika alanının perspektifi içerisinde yer aldığını ifade etti.Bilgin, yeni hükümet sisteminin önemli yapı unsurlarından birisinin Sosyal Politikalar Kurulu olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:"İlki Gaziantep'te olmak üzere bölge çalışmalarımız var. Çalışmalarımız, toplumdaki farklılıkları, yoksullukları, gelir, sosyal eşitsizlikleri gidermeye yönelik politika alanlarını kapsamaktadır. Çalışma hayatından sosyal yardımlara, sosyal güvenlikten sosyal danışmaya kadar geniş bir alanı kapsayan sorunlar var. Bu sorunların çözümüne yönelik politikalar nelerdir? Bunları ortaya koyuyoruz. Bölgesel gelişme ve sorunlar, kentleşme, sanayinin yaratmış olduğu sorunlar, göç dalgasının yarattığı sorunlar, toplumsal huzursuzlukları, eşitsizlikleri fırsat eşitliğiyle eşit yurttaşlık haklarının kullanımını sağlayarak bir düzenlemeyi sosyal devletin görevi haline getirmektedir. Sosyal politikalar kurulu olarak sosyal devleti, yeni sistem içerisinde daha aktif biçimde işletecek düzenlemelere katkı yapmayı amaçlıyoruz."Gaziantep Valisi Davut Gül de, kurulun 2 gün boyunca paydaşlarla yapılacak toplantılarla, politika belirleme sürecini başlatacağını belirterek, kurul üyelerine kente geldikleri için teşekkür etti.Toplantıya, Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu üyelerinin yanı sıra Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kadın, Aile, Eğitim ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Abdullah Aksoy, Şehitkamil Kaymakamı Ali Dursun, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mustafa Yıldırım, Gaziantep İŞKUR İl Müdürü Sıraç Ekin ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.