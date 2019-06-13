Sosyal Politikalar Kurulunun Gaziantep bölgesel çalışmaları

Kaynak: AA

Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Başkan Vekili Vedat Bilgin, "Gaziantep halkının dayanışma bilinci ve gelenekleri, misafirleri bir anlamda kentin sosyal hayatına katmış. Burada kamu kuruluşlarının da çok önemli katkıları var. Bu bağlamda uluslararası kuruluşlar açısından örnek bir inceleme alanı olarak değerlendirilmelidir." dedi.Bilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gaziantep'in Güneydoğu'nun merkezi konumunda bulunduğunu ve ayrıca bölgesel gelişme açısından da öncü bir şehir olduğunu söyledi.Bu yüzden Sosyal Politikalar Kurulu olarak ilk bölge toplantısını Gaziantep'te gerçekleştirdiklerini ifade eden Bilgin, kentin özellikle son yıllarda Suriye üzerinden gelen göç dalgasıyla alakalı önemli işler başardığına dikkati çekti.Bilgin, kentteki sivil toplum örgütleri ve diğer paydaşlarla görüşme ihtiyacı duyduklarını aktararak, şöyle konuştu:"Burada güzel bir başarı var ama illaki sorunlar da olabilir. O yüzden Gaziantep'in yaşadığı sorunları derinlemesine incelemeye çalıştık. Gaziantep, sosyal sorunlarını çözmesiyle her alanda daha büyük bir ivme kazanabilir. Sosyal sorunlar, ekonomik sorunlar gibi bir yıl gibi vadelerde çözülemez. Daha uzun vadeli sorunlardır. Bu bakımdan Gaziantep'teki çalışmalarımız, bölgesel gelişme konusunda ve bize rol-model oluşturması açısından önemliydi."Gaziantep'teki çalışmalar sırasında yaşanan göç dalgasının nasıl yönetildiği, nasıl önlendiği ve çözüme kavuşturulduğunu, kentin sosyal dayanışma ve ekonomik büyüme süreçleriyle incelediklerini belirten Bilgin, şunları kaydetti:"Gaziantep bu bağlamda ilginç bir örnek, bunları inceledik. Kentin bazı özelliklerini iyi incelemeliyiz. Mesela Gaziantep ekonomisi, istihdam üreten bir ekonomi. Dolayısıyla gelenleri istihdam etme kabiliyeti var. Özellikle de belirli bir eğitimden ve meslek sahibi olanların Gaziantep ekonomisine katkı sağlaması mümkün. Daha önemlisi de Gaziantep halkının dayanışma bilinci ve gelenekleri, misafirleri bir anlamda kentin sosyal hayatına katmış. Burada kamu kuruluşlarının da çok önemli katkıları var. Bu bağlamda uluslararası kuruluşlar açısından örnek bir inceleme alanı olarak değerlendirilmelidir. Bu değerlendirmeyi uluslararası kuruluşların yapmasını çok önemli buluyoruz."