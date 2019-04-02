Sosyal Sorumluk Projesi Kapsamında Çocuklara Anlamlı Hediye

Türkiye'nin ilk tema parkını bünyesinde bulunduran, İstanbul'un gözde alışveriş, eğlence ve yaşam kompleksi İsfanbul Tema Park, toplumsal bilinç ve farkındalık sağlamak amacıyla yürüttüğü sosyal sorumluluk projelerine bir yenisini daha ekliyor.

''Bütün Çocuklar Sevinsin'' mottosundan yola çıkan İsfanbul Tema Park yıl boyunca yürüteceği sosyal sorumluluk projesi kapsamında geleceğe güvenle çocuklar yetiştiren derneklere kapısını açıyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın da yaklaşmasıyla birlikte her hafta bir STK'nın ev sahipliğinde çocukları ücretsiz olarak ağırlayacak olan İsfanbul Tema Park sosyal sorumluluk projesi kapsamında yıl sonuna kadar yüzlerce çocuğa ev sahipliği yaparak eğlenceyle buluşturacak.

İsfanbul'un ilk konuğu Bahçelievler Bilgi evi çocukları oldu.

İsfanbul Tema Park'ın ilk konuğu Bahçelievler Bilgi evi çocukları oldu. Çocuklar, ilk defa geldikleri İsfanbul Tema Park'ta sınırsız eğlencenin ve eğlenirken de öğrenmenin keyfinin yaşadı.

Bahçelievler Bilgi Evi'nin orta öğrenim yaş grubunda ki çocukları, 3 saniyede 110 km hıza ulaşan dünyanın en iyi 4'üncü roller coaster'ı olan Nefeskesen, 50 metreden adrenalin dolu bir iniş yaşatan "Adalet Kulesi", efsanevi King Kong, çocukların tarihi canlı olarak yaşayarak öğrendikleri İstanbul'un fethini insansı robotlarla anlatan "Fatih'in Rüyası", dünyanın bir numaralı oyun serisi Angry Birds ve dünyaca ünlü Buz Devri filminin sevilen kahramanlarının 4D sinema ve simülasyon üniteleri gibi birbirinden özel eğlenceli ve öğretici ünitelerle donatılmışİsfanbul Tema Park'ta keyifli vakit geçirip unutulmaz bir gün yaşadılar.

Kaynak: Bültenler