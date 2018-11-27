Sosyal Tesis Binası İhale ile Kiralandı

27 Kasım 2018 Salı 13:16



27 Kasım 2018 Salı 13:16

Bilecik'in Vezirhan Belde Belediyesi'ne ait Sosyal Tesis Binası ihale yolu ile kiralandı.Konu hakkında açıklama yapan Vezirhan Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, "Belediyemize ait Sosyal Tesisimiz ihale yolu ile kiralanmıştır. Gerçekleşen ihaleye beldemiz halkından Enes Arabacı, Mehmet Başhan, Şaban Güler ve Serdar Ünlü katılmış olup açık başlayıp kapalı zarf usulü biten ihaleyi 5 bin 780 TL kira bedeli ile Serdar Ünlü almıştır. Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK