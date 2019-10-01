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Sosyal tesislere 27 bin misafir

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından kadınlara özel olarak Kocaali'ye inşa edilen Kocaali Sosyal Tesisleri yaz boyunca Sakaryalı kadınların ilgi odağı oldu.

01.10.2019 13:21Sosyal tesislere 27 bin misafir
Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından kadınlara özel olarak Kocaali'ye inşa edilen Kocaali Sosyal Tesisleri yaz boyunca Sakaryalı kadınların ilgi odağı oldu.

Yoğun yaz döneminin ardından sezonun kapandığı açıklanırken; tesislere yaklaşık 27 bin kadının konuk olduğu belirtildi. Karadeniz Bölgesi'nde bir ilk olma özelliği taşıyan Kadınlar Plajı'na ilgi gösteren tüm misafirlere teşekkür edildi. Kocaali Sosyal Tesisleri'nin sadece bölge halkına değil, çevre şehirlerden gelen vatandaşlara da yaz boyunca hizmet sunduğu ifade edilirken; yeni sezonda da ailelere ve çocuklara en iyi şekilde hizmet sunmaya devam edeceği dile getirildi. - SAKARYA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Karadeniz Bölgesi, Kocaali, Sakarya, Güncel

Kaynak: İHA

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