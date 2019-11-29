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Sosyal tesislerin gıda fazlası ürünleri kedi ve köpeklere

Çiğli Belediyesi, bünyesinde bulunan sosyal tesislerden elde edilen gıda fazlası ürünlerle Veteriner İşleri Müdürlüğünde tedavi gören kedi ve köpeklerin yiyecek ihtiyacını karşılarken, belediyenin bu projesi dikkat çekti.

29.11.2019 12:12 | Son Güncelleme: 29.11.2019 12:17Sosyal tesislerin gıda fazlası ürünleri kedi ve köpeklere
Belediyesi, bünyesinde bulunan sosyal tesislerden elde edilen gıda fazlası ürünlerle Veteriner İşleri Müdürlüğünde tedavi gören kedi ve köpeklerin yiyecek ihtiyacını karşılarken, belediyenin bu projesi dikkat çekti.

Çiğli Belediyesi, başlattığı proje kapsamında Akvaryum, Pelikan ile Cumhuriyet ve Demokrasi Parkı sosyal tesislerinden elde edilen gıda fazlası ürünleri kedi ve köpekler için kullanmaya başladı.

Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, her gün belediyenin sosyal tesislerini ziyaret ederek, gıda fazlası ürünleri ayrıştırılmış bir şekilde teslim alıyor. Daha sonra bu ürünler, Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde tedavi edilen sokak hayvanlarının günlük gıda tüketiminde kullanılmak üzere müdürlüğe teslim ediliyor.

Gerçekleştirilen proje sonrasında, kapısında "Pati Dostu İşletme" unvanı yazılı olan tesislere evcil hayvanlarıyla gelen müşterilerin sayısında artış gözlenirken, vatandaşlardan da oldukça olumlu tepkiler alındı.

Yaşayan her canlıya karşı sorumluluk duyduklarını belirten Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, "Bu uygulama sayesinde patili dostlarımız, özellikle de yavrular için ihtiyaç duyduğumuz gıdaya daha kolay ulaşıyoruz. Bizler ortak yaşamın sorumluluğunu paylaşıyoruz. Sosyal tesislerimize gelen misafirlerimizden, sürecin içinde yer alan çalışanlarımıza kadar aynı sorumluluğun bir parçası olmalarını sağlıyor, onları bir yavrunun daha hayata tutunmasında paydaş kılıyoruz. Bu hepimizin içinde yer almaktan keyif aldığı bir projedir" dedi.

Çevreye karşı duyarlılığın sevgiyi pekiştirdiğini belirten Başkan Gümrükçü, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu alanda gerçekleştirdiğimiz projeler, dar bir alanda değerlendirilmemelidir, bizler sevginin başlangıcını kovalıyoruz. Bilinmelidir ki bir hayvanı seven insan, bir çocuğu, bir kadını, bir insanı empati kurarak daha çok sevecektir. Bizim için bu empati çocuk istismarlarını, kadına karşı uygulanan şiddeti önlemenin başlangıcıdır. İnsan olduğumuzu hatırlamanın başlangıcıdır. İnanıyorum ki halkımız da bu konuda desteklerini en iyi şekilde sunacaklardır." - İZMİR

Çiğli Belediyesi, Çiğli, Güncel

Kaynak: İHA

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