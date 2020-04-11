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Sosyal Vefa Ekipleri evlere hizmet götürüyor

Sındırgı ilçesinde sokağa çıkmayan vatandaşların imdadına Sındırgı Belediyesi Sosyal Vefa Destek ekipleri yetişti.

11.04.2020 17:28 | Son Güncelleme: 11.04.2020 17:28
Sosyal Vefa Ekipleri evlere hizmet götürüyor
Sındırgı ilçesinde sokağa çıkmayan vatandaşların imdadına Sındırgı Belediyesi Sosyal Vefa Destek ekipleri yetişti.

Balıkesir ili dahil 30 Büyükşehir ve Zonguldak ilini kapsayan sokağa çıkma yasağının ardından Sındırgı Belediyesi Sosyal Vefa Destek ekipleri harekete geçti. Sokağa çıkma yasağı nedeni ile sokağa çıkamayan vatandaşların taleplerine cevap veren, Sosyal Vefa Destek ekipleri evden çıkamayan ihtiyacı olan vatandaşların tamamına yetişmeye çalışıyor. 153 ve 516 11 24 nolu telefonlardan toplanan ekmek, ilaç gibi acil talepler vatandaşların evlerine kadar götürülüyor.

Sokağa çıkma yasağının ardından sosyal medya hesaplarında paylaşımda bulunarak Sındırgı Belediyesinin tüm gücüyle vatandaşların hizmetinde olacağını belirten Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş "Zor anlarda vatandaşımıza hizmet götürerek Zabıta, Jandarma, Polis el birliği ile sosyal mesafeyi koruyarak hizmet edilmeye çalışılıyor. Panik yapmaya gerek yokmuş yağmalamaya da gerek yokmuş. Evimizde kalsak devlet hiç kimseyi aç bırakacak hali yok. İyi ki var devletimiz. İyi ki var Recep Tayyip Erdoğan. Sındırgı Belediyesi ve devlet eli her eve ulaşıyor çok şükür. Bu zorlu günlerde canla başla çalışan ekiplerimizi kutluyorum. Siz sadece evinizde kalın, biz sizin için buradayız. Dün gece bir kaos ortamı olsa da vatandaşlarımız çok şükür sokağa çıkma yasağına uydu. Meydanları boş bıraktı. Teşekkürler Sındırgı " sözleri ile vatandaşlara teşekkür etti. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Balıkesir, Sındırgı, Yaşam
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