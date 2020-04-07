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Sosyal yardım desteğini "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına bağışladı

Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Nazife Kurt, devletin yaptığı 1000 liralık sosyal yardım desteğini "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına bağışladı.

07.04.2020 19:06 | Son Güncelleme: 07.04.2020 19:06
Sosyal yardım desteğini
Kahramanmaraş 'ın Nurhak ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Nazife Kurt, devletin yaptığı 1000 liralık sosyal yardım desteğini "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına bağışladı.

Kırsal Tatlar Mahallesi'nde eşiyle yaşayan ve yaşlılık maaşıyla geçinen Nazife Kurt, devletin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlara yaptığı 1000 liralık yardımı getiren Vefa Sosyal Destek Grubu personeline teşekkür etti.
Maaşının kendisine yettiğini söyleyen Kurt, destek parasını ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını için "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına bağışladı.
Nurhak Kaymakamı Cihat Koç, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaşananlar karşısında duygusal anlar yaşadıklarını ifade etti.
Yaşlı kadının ekibe "Bu paraya bizden daha fazla ihtiyacı olanlar olabilir" dediğini aktaran Koç, "Allah böyle insanlarımızın dualarını milletimizden eksik etmesin. Allah'ın izniyle biz bu ruhla her türlü sorunu aşarız." diye konuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Kahramanmaraş, Nurhak, Güncel
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