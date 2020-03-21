Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü yeni yerinde hizmet vermeye hazırlanıyor - Haberler

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü yeni yerinde hizmet vermeye hazırlanıyor

4 ayrı noktada kiralık binalarda hizmet veren Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nün yeni binası yükselmeye devam ediyor.

21.03.2020 13:48 | Son Güncelleme: 21.03.2020 13:52
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü yeni yerinde hizmet vermeye hazırlanıyor
4 ayrı noktada kiralık binalarda hizmet veren Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nün yeni binası yükselmeye devam ediyor.

Şubat ayının başında çalışmalarına başlanılan müdürlük binasının yapımında son aşamaya gelindi. 1 ay gibi kısa bir sürede gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında müdürlük binasının kaba inşaatı tamamlanırken iç tesisat ve dekorasyon ile ilgili çalışmalara da başlanıldı. Aşevi, Hayır Çarşısı, Sağlık Şube, Evde Bakım Hizmetleri, Buzhaneler ve Bakliyat Depoları gibi birçok hizmet biriminin yer alacağı Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, birkaç ay içinde 100. Yıl Mahallesi'ndeki yeni yerinde faaliyet gösterecek.

Mülkiyeti Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi'nde olacak olan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü binasının tamamlanması ile birlikte 4 ayrı noktada hizmet veren müdürlük tek noktada toplanıp ciddi bir kira yükünden kurtulmuş olacak. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Etiketler : Süleymanpaşa, Tekirdağ, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin faaliyetleri durdurulacak Haberler
Berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin faaliyetleri durdurulacak
Belediye resmi hesabından bu fotoğrafı paylaştı: Bizi bunu yapmak zorunda bırakmayın Haberler
Belediye resmi hesabından bu fotoğrafı paylaştı: Bizi bunu yapmak zorunda bırakmayın
Bakan Selçuk’a canlı yayında soruldu: Okul tatili uzayacak mı? Haberler
Bakan Selçuk'a canlı yayında soruldu: Okul tatili uzayacak mı?
’Neden evden çıktınız?’ sorusuna verdiği yanıtla pes dedirtti Haberler
"Neden evden çıktınız?" sorusuna verdiği yanıtla pes dedirtti
’Bu adam altına kaçırıyor’ ifadesi boşanma sebebi sayıldı Haberler
'Bu adam altına kaçırıyor' ifadesi boşanma sebebi sayıldı
Koronavirüs testleri nasıl yapılıyor? Uzman isim canlı yayında adım adım anlattı Haberler
Koronavirüs testleri nasıl yapılıyor? Uzman isim canlı yayında adım adım anlattı
’Evde kalın’ çağrısına uyulmaması üzerine Bakanlık harekete geçti! Bir yasak daha geldi Haberler
"Evde kalın" çağrısına uyulmaması üzerine Bakanlık harekete geçti! Bir yasak daha geldi
Bu ilçemizde koronavirüse karşı 3 dilde uyarı yapıldı Haberler
Bu ilçemizde koronavirüse karşı 3 dilde uyarı yapıldı

Son Dakika Güncel Haberleri

İNTERNET VE SOSYAL MEDYADA ÖNE ÇIKAN YURT HABERLERİ - Haber Kastamonu'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı - Haber Serdivan'ın her noktası dezenfekte ediliyor - Haber Nevşehir Belediye Başkanı Arı, pazar yerini yıkadı - Haber Gezi ve yolcu taşıyan tekneler turizme hazırlanıyor - Haber Son dakika: Berber, kuaför, güzellik merkezlerinin faaliyetleri geçici olarak durdurulacak - Haber Üsküdar Belediyesi'nden güldüren paylaşım: Bizi bunu yapmak zorunda bırakmayın - Haberler Yetkililerin uyarılarını dikkat almayan yaşlılar, sundukları gerekçelerle pes dedirtti - Haberler Siverek'te zabıta; Türkçe, Kürtçe ve Zazaca olmak üzere 3 ayrı dilde koronavirüs uyarısı yaptı - Haber Yargıtay, 'Bu adam altına kaçırıyor' ifadesini boşanma sebebi saydı - Haber Son dakika: Toplu asker uğurlama törenleri geçici olarak yasaklandı - Haber Koronavirüs salgınına aldırmayan vatandaşlar, İstanbul'daki sahillere akın etti - Haber
Loading