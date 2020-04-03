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Sosyal yardım ödemeleri hak sahiplerine teslim ediliyor

PTT iş yerlerinde sosyal mesafe kuralının uygulanamaması nedeniyle sosyal yardım ödemeleri, PTT görevlileri, bekçiler ve kolluk birimleri vasıtasıyla hak sahiplerine ikametlerinde teslim ediliyor.

03.04.2020 16:56 | Son Güncelleme: 03.04.2020 16:56
Sosyal yardım ödemeleri hak sahiplerine teslim ediliyor
PTT iş yerlerinde sosyal mesafe kuralının uygulanamaması nedeniyle sosyal yardım ödemeleri, PTT görevlileri, bekçiler ve kolluk birimleri vasıtasıyla hak sahiplerine ikametlerinde teslim ediliyor.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı" çerçevesinde gerçekleştirilen sosyal yardım ödemeleri vatandaşlara ulaştırılıyor.
Bazı PTT iş yerlerinde yaşanan yoğunluk, çalışanların ve müşterilerin koronavirüs hastalığı karşısında sağlığını tehlikeye düşürmemesi amacıyla yapılan yardımlar, hak sahiplerinin adreslerinde teslim ediliyor.
Kırklareli'nde de ödemeler, PTT görevlileri, bekçiler ve kolluk birimlerince hak sahiplerine imza karşılığında teslim ediliyor.
Koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından çalışmalarını Valilik Konağı'ndan sürdüren Kırklareli Valisi Osman Bilgin, yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşların evlerinden çıkmamaları için sosyal yardım ödemelerinin ikametlere dağıtıldığını belirtti.
Vali Bilgin, ödemelerin köyler ve beldelerde jandarma, kent ve ilçe merkezlerinde ise polis, bekçi ve PTT görevlilerince dağıtılmaya başlandığını, devletin her alanda vatandaşlara en iyi ve en sağlıklı hizmeti götürmeye devam ettiğini kaydetti.

Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, PTT, Güncel
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