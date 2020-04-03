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Sosyal yardım ödemesi için PTT'ye gelenler, uyarılarak geri gönderildi

Antalya'nın Kepez ilçesinde sosyal yardım ödemelerinin eve geleceğinden bilgisi olmayan vatandaşlar, PTT şubesinde zaman zaman kalabalık oluşturdu.

03.04.2020 13:06 | Son Güncelleme: 03.04.2020 13:07
Sosyal yardım ödemesi için PTT'ye gelenler, uyarılarak geri gönderildi
Antalya 'nın Kepez ilçesinde sosyal yardım ödemelerinin eve geleceğinden bilgisi olmayan vatandaşlar, PTT şubesinde zaman zaman kalabalık oluşturdu. Polis ekipleri de şube önüne demir bariyer çekerek, vatandaşları konuyla ilgili bilgilendirip, eve gitmeleri konusunda uyardı.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı çerçevesinde gerçekleştirilen sosyal yardım ödemeleri sürecinde, PTT önlerinde uzun kuyruklar oluşmuştu. Bugünden itibaren sosyal yardım ödemelerinin, PTT dağıtıcıları tarafından il emniyet müdürlükleri ile iş birliği içerisinde, kolluk kuvvetleri ve bekçilerle birlikte evlere yapılacağı bildirildi.

Ödemelerin evlerine geleceği bilgisinden haberi olmayan vatandaşlar da, Kepez ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bulunan PTT şubesine geldi. Vatandaşlar, sosyal yardım ödemelerini almak için zaman zaman kalabalık oluşturdu.

Şube önünde görevli polis ekipleri de yardım ödemesi almak isteyen vatandaşları, ödemelerin evlerine geleceği ve şube önünde uzak kuyruklar oluşturmamaları gerektiği konusunda uyardı. Aynı zamanda şube önüne demir bariyer çekilerek, sosyal yardım ödemeleri dışındaki hizmetler için gelen vatandaşlar da içeriye tek tek alındı.

Diğer yandan, asılan uyarı yazsısında ise, "Tüm sosyal yardım ödemeleri emniyet birimlerince evinize getirilip ödeneceğinden PTT merkez ve şubelerimizden ödeme yapılmayacaktır. Sadece PTT kartlarına ödemesi yatan vatandaşlarımız ödemelerinizi kesinlikle PTTmatik ve diğer kamu bankalarının ATM'lerinden çekeceklerdir" ifadeleri kullanıldı.

Sosyal yardım ödemesini almak için şubeye gelen Veysi Keklik (52), "Ben ödemelerin eve geleceğini daha yeni burada öğrendim. Şimdi geri döneceğim. Polis ekipleri bana, 'sosyal yardım ödemesi eve gelecek' dedi. Şimdi de evime gideceğim" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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