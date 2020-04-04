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Sosyal yardım ödemesi yapılan kadın, Erdoğan'a Türk Bayrağı hediye etti

İstanbul'da, sosyal yardım ödemesi evinde teslim edilen Gülzehra Kemal, filografi yöntemiyle yaptığı Türk Bayrağı'nı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletilmesi istemiyle yetkililere verdi.

04.04.2020 12:18 | Son Güncelleme: 04.04.2020 12:50
Sosyal yardım ödemesi yapılan kadın, Erdoğan'a Türk Bayrağı hediye etti
İstanbul 'da, sosyal yardım ödemesi evinde teslim edilen Gülzehra Kemal, filografi yöntemiyle yaptığı Türk Bayrağı'nı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletilmesi istemiyle yetkililere verdi.
Zeytinburnu'nda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler, İçişleri ile Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarınca başlatılan uygulama kapsamındaki sosyal yardım ödemeleri, bekçi ve polis ekipleri refakatinde PTT görevlileri tarafından hak sahiplerine teslim ediliyor.
Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli ve PTT görevlisi, Merkezefendi Mahallesi'nde ikamet eden ve eşi 8 yıl önce vefat ettiği öğrenilen Gülzehra Kemal'in evine giderek sosyal yardım ödemesini teslim etti.
Ödemeyi kabul eden Kemal, filografi yöntemiyle yaptığı Türk Bayrağı'nı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye ettiğini söyleyerek, iletilmesi için görevlilere teslim edildi.
Ayrıca, kadınla birlikte yaşayan 2 kızı ise sosyal yardım ödemesinin evinde yapılacağı bilgisi kısa mesajla bildirildiğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mektubu yazdıklarını söyleyerek, zarflar içerisine koydukları mektupları da iletilmek üzere polis memuruna verdi.

Kaynak: AA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Sosyal yardım ödemesi yapılan kadın, Erdoğan'a Türk Bayrağı hediye etti - Haberler

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