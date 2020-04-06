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Sosyal yardım ödemesi yapılan vatandaştan örnek davranış

İstanbul'da, sosyal yardım ödemesi evinde teslim edilen Tayfun Artun, görevli memurların kapısının önündeki ayakkabılıkta unuttuğu başkasına ait yardım zarfını polise teslim etti.

06.04.2020 13:26 | Son Güncelleme: 06.04.2020 13:26
Sosyal yardım ödemesi yapılan vatandaştan örnek davranış
İstanbul 'da, sosyal yardım ödemesi evinde teslim edilen Tayfun Artun, görevli memurların kapısının önündeki ayakkabılıkta unuttuğu başkasına ait yardım zarfını polise teslim etti.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler, İçişleri ile Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarınca başlatılan uygulama kapsamında, bekçi ve polis ekipleri refakatinde PTT görevlileri Sultanbeyli 'de hak sahiplerine sosyal yardım ödemelerini teslim etmeye devam ediyor.
Görevliler, dün Abdurrahmangazi Mahallesi, Kosova Sokağı'ndaki bir binada oturan Tayfun Artun'a ödemesini yaptıktan sonra adresten ayrıldı. Kısa süre sonra kapı önüne çıkan Artun, ayakkabılığında kendisine verilen para zarfına benzeyen ve üzerinde başkasının ismi olan bir zarfın olduğunu gördü.
Zarfı inceleyen ve içerisinin dolu olduğunu gören Tayfun Artun, 155 polis ihbar hattını arayarak durumu bildirdi.
Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği görevlileri, adrese giderek aldığı parayı PTT çalışanlarına teslim etti.
PTT görevlileri, daha sonra parayı hak sahibi kadına ulaştırdı.

Kaynak: AA

Etiketler: Sultanbeyli, İstanbul, Polis, PTT, Güncel
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