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Koronavirüse aldırış etmeyen vatandaşlar, sosyal yardım parası için PTT şubelerinde kuyruk oluşturdu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine verilecek 1000 TL'lik yardım parasının dağıtımına başlandı. Haberi duyan Adıyaman'daki vatandaşlar, koronavirüs salgınına aldırış etmeyerek PTT şubelerinde kalabalık oluşturdu.

01.04.2020 15:55 | Son Güncelleme: 01.04.2020 17:24

Bakanlık tarafından ihtiyaç sahibi ailelere 1000 TL'lik sosyal yardım parası dağıtılmasına karar verildi. Bugün itibari ile kapsama dahil olan vatandaşlara ödeme yapılmaya başlandı. Haberi alan Adıyaman 'daki vatandaşlar, koronavirüsten korkmadan PTT şubelerine akın etti. Polis ekipleri kalabalığı sık sık sosyal mesafe kuralına uymaları için uyardı.

POLİS, MEGAFONLA UYARDI

Koronavirüsünün ülkemizde görülmesiyle birlikte ihtiyaç sahibi kişilere dağıtılacak olan 1000 TL sosyal yardım desteği 1 Nisan itibariyle dağıtılmaya başlandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerinin hesabına aktarılan sosyal destek parasının yattığını öğrenen vatandaşlar PTT şubelerine akın etti. Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayan vatandaşlar sosyal mesafeye aldırış etmedi. Polis bariyerlerine rağmen sosyal mesafe koyarak sıraya girmemekte direnen vatandaşları polis megafonla sık sık uyardı. Takviye polislerinde gelmesiyle uzun uğraşlar sonrasında vatandaşlar kısmen uydu.

SOSYAL YARDIM DESTEĞİNİ KİMLER ALABİLİR?

Sosyal yardım desteğinden yaşlı aylığı, engelli yakını aylığı, silikozis aylığı, eşi vefat etmiş kadınlara yönelik düzenli nakit yardımı, muhtaç asker ailelerine yönelik düzenli nakit yardımı, öksüz yetim yardımı, muhtaç asker çocuğu yardımı, şartlı eğitim yardımı, şartlı sağlık yardımı, çoklu doğum yardımı, psiko-sosyal ve mali kayıp yaşayan tüberküloz ve SSPE hastalarına yönelik düzenli nakdi yardım ve engelli aylığı alan kişiler faydalanıyor.

ÖDEME, PTT VE KAMU BANKALARI ATM'LERİNDEN ÇEKİLEBİLİR

1-5 Nisan tarihleri arasında, doğum yılının son rakamı 0 ve 5 olanlar 1 Nisan'da, 1 ve 6 olanlar 2'sinde, 2 ve 7 olanlar 3'ünde, 3 ve 8 olanlar 4'ünde, 4 ve 9 olanlar 5'inde yardımı çekebilecek. Yardım kapsamında olan vatandaşlar 1000 lirayı tüm PTT dışında kamu bankaları ATM'lerinden çekebiliyor.

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Koronavirüse aldırış etmeyen vatandaşlar, sosyal yardım parası için PTT şubelerinde kuyruk oluşturdu

Kaynak: İHA

Etiketler: Adıyaman, Polis, PTT, Güncel

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Adıyaman'da sosyal yardım parası için 'koronavirüs' dinlemediler

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