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Sosyal yardım parasını dağıtacak personele maske ve yelek

Osmancık Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubunda görevlendirilen personellere maske ve yelek dağıtıldı.

10.04.2020 18:58 | Son Güncelleme: 10.04.2020 18:58
Sosyal yardım parasını dağıtacak personele maske ve yelek
Osmancık Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubunda görevlendirilen personellere maske ve yelek dağıtıldı.

Osmancık'ta, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı çerçevesinde hak sahiplerine 1000 lira sosyal yardım desteğini teslim edecek olan Vefa Sosyal Destek Grubunda görevlendirilen personellere maske ve yelek dağıtımı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ekonomik istikrar kalkanı paketi çerçevesinde; ilgili bakanlıklarca belirlenen kriterlere göre ihtiyaç sahibi ailelere 1000 lira nakdi yardım destek ödemelerinin hak sahiplerinin ikametlerine teslim edilmesi amacıyla görevlendirilen personele Osmancık Kaymakamı Hakan Alkan maske ve yelek dağıtarak görevlerinde başarılar diledi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Etiketler: Osmancık, Güncel
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