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Sosyal yardım parasını evinde teslim alan mahalle sakini: "Devletimizden Allah razı olsun"

Sosyal yardım parasını evinde teslim alan mahalle sakini: "Devletimizden Allah razı olsun" Sosyal yardımlar dağıtılmaya başlandı PTT iş yerlerinde sosyal mesafe kuralının uygulanamaması nedeniyle 1.000 TL nakdi yardım paraları, jandarma, polis, postacı ve bekçiler tarafından dağıtılmaya başlandı.

03.04.2020 14:23 | Son Güncelleme: 03.04.2020 14:25

Sosyal yardım parasını evinde teslim alan mahalle sakini: "Devletimizden Allah razı olsun"

Sosyal yardımlar dağıtılmaya başlandı

TEKİRDAĞ - PTT iş yerlerinde sosyal mesafe kuralının uygulanamaması nedeniyle 1.000 TL nakdi yardım paraları, jandarma, polis, postacı ve bekçiler tarafından dağıtılmaya başlandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca ihtiyaç sahiplerine ödenecek olan 1.000 TL nakdi yardım ödemeleri, PTT iş yerlerinde sosyal mesafe kuralının uygulanamaması nedeniyle, evden yapılmasına karar verilmişti. Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde jandarma ekipleri, ihtiyaç sahiplerinin evlerine kadar giderek, 1.000 TL nakdi yardım paralarını dağıtıyor.

Gönence Mahallesi sakini Ruziye Kurt, "Devletimizden Allah razı olsun, jandarmamız evimize kadar geldi. Paramızı teslim aldık, çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Gönence Mahallesi Muhtarı Bayram Ali Ayten, "Ben ve azalarım mahallemiz için kol kanat gerdik. Yaşlılarımızın her türlü ihtiyaçlarının karşılanması için elimizden geleni yapıyoruz. Jandarma ekiplerimizle birlikte ihtiyaç sahiplerinin paralarını teslim ediyoruz" dedi.

Sosyal yardım parasını evinde teslim alan mahalle sakini: ’Devletimizden Allah razı olsun’

Kaynak: İHA

Etiketler: Jandarma, PTT, Genel

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Sosyal yardım parasını evinde teslim alan mahalle sakini: "Devletimizden Allah razı olsun"
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