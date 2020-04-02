Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Sosyal yardım, sosyal mesafeyi unutturdu

Sosyal yardım, sosyal mesafeyi unutturdu PTT önlerindeki kuyruk uzamaya devam ediyor Yeni tip Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan 'Sosyal Mesafe' kuralını bu kez de Sosyal Yardım Fonundan yardım almak isteyen dar gelirli vatandaşlar bozdu.

02.04.2020 19:35 | Son Güncelleme: 02.04.2020 19:35
Sosyal yardım, sosyal mesafeyi unutturdu
PTT önlerindeki kuyruk uzamaya devam ediyor
ANKARA - Yeni tip Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan 'Sosyal Mesafe' kuralını bu kez de Sosyal Yardım Fonundan yardım almak isteyen dar gelirli vatandaşlar bozdu.
Ankara 'nın Sincan ilçesinde PTT önünde sabahın erken saatlerinden itibaren oluşan kuyruk görenleri şaşkına çevirdi. Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm kurum ve kuruluşların dikkat çektiği 'Sosyal mesafe' kuralı, Sosyal Yardım Fonundan yardım almak isteyen dar gelirli vatandaşlar tarafından hiçe sayıldı. Tüm uyarılara rağmen vatandaşlar, 1 metre olarak belirlenen sosyal mesafeye uymayarak uzun kuyruklar oluşturdu.
Paralar hesaba yatınca 'Sosyal mesafe' kuralı unutuldu
İhtiyaç sahiplerine nakdi destek ödemesi başlamasıyla birlikte bazı PTT şubelerinin önünde yoğunluk oluştu. Vatandaşların 'sosyal mesafe' kuralını hiçe sayarak oluşturduğu uzun kuyruklar görenleri hayrete düşürdü. Sosyal yardım, sosyal mesafeyi unutturdu

Kaynak: İHA

Etiketler: Ankara, PTT, Genel

Haberin Videosu :

Sosyal yardım, sosyal mesafeyi unutturdu
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› genel ››Sosyal yardım, sosyal mesafeyi unutturdu - Haberler

genel Manşet

Haberler

Son Dakika genel Haberleri

21:09: Mut'ta engelli genci darp edildi - Haberler 21:06: Kılıçdaroğlu, konfederasyon temsilcileri ile görüştü - Haberler 21:04: Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu'yu Çapa Tıp Fakültesi'nde andılar - Haberler 21:00: Koronavirüs: İngiltere en geç ay sonunda günde 100 bin test yapmayı hedefliyor - Haberler 21:00: Özhaseki: "Cumhurbaşkanımız belediyelere 'İhtiyaçları hızlı giderin' talimatı verdi" - Haberler 20:35: Son Dakika: Almanya ve Fransa'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Bir günde 588 kişi öldü - Haberler 20:24: ABD'li uzmanlardan koronavirüsle ilgili yeni araştırma: Konuşma ya da nefes alma yoluyla da bulaşabilir 20:24: ABD'li uzmanlardan koronavirüsle ilgili yeni araştırma: Konuşma ya da nefes alma yoluyla da bulaşabilir - Haberler 19:11: Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 13 bin 915'e yükseldi - Haberler 17:31: Hatay'da 5 kişinin ölüme neden olan tırın uygulama noktasına daldığı anların görüntüsü çıktı - Haberler 17:30: Kıbrıs Rum kesiminde Kovid-19'lu annenin dünyaya getirdiği bebeğin testi negatif çıktı - Haberler 17:00: Türkmenistan'da şu ana kadar Kovid-19 vakası görülmedi! İşin sırrı üzerlik bitkisi mi?