Kaynak: AA

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk , "Sosyal devlet olmanın gereği olarak sosyal yardım ve hizmetlerimizle vatandaşlarımızın her zaman yanındayız ama daha önemlisi, bir vatandaşımızın daha evine ekmek götürmesi, iş sahibi olması ve üretime katılması için elimizden gelen her türlü gayreti gösteriyoruz." diye konuştu. Siirt 'teki temasları kapsamında bir düğün salonunda, kentteki iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi.Fırsat buldukça il ziyaretlerini sürdürdüklerini dile getiren Selçuk, ülke için taş üstüne bir taş daha koymanın çabası içerisinde olduklarını söyledi."Sosyal devlet olmanın gereği olarak sosyal yardım ve hizmetlerimizle vatandaşlarımızın her zaman yanındayız ama daha önemlisi, bir vatandaşımızın daha evine ekmek götürmesi, iş sahibi olması ve üretime katılması için elimizden gelen her türlü gayreti gösteriyoruz." ifadelerini kullanan Selçuk, 2002 yılında 727 bin olan iş yeri sayısının bugün 1,9 milyona, aktif sigortalı sayısının da 12 milyondan 22,3 milyona ulaştığını bildirdi. Zehra Zümrüt Selçuk , ülke ekonomisinin 17 yıldır başarılı bir büyüme grafiği çizmeye devam ettiğini aktararak, 2002 yılından bu yana yıllık ortalama yüzde 5,6 oranında bir büyüme oranına ulaştıklarını vurguladı.Daha fazla çalışarak daha fazla ürettiklerine işaret eden Selçuk, şöyle devam etti:"Bu 17 yılda, maruz kaldığımız birçok iç ve dış şoku hamd olsun başarıyla atlattık. Türkiye , saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 'ın liderliğinde her türlü antidemokratik girişimlere geçit vermedi. Terör odaklarına boyun eğmedik, eğmeyeceğiz. Her teşebbüsün ardından yeni sıçramalarla güçlenerek yolumuza terör odaklarına boyun eğmeden devam ettik."Bakan Selçuk, Türkiye'nin bugün hem siyasette hem de ekonomide küresel düzeyde oyun kurucu bir ülke olduğunu belirterek, büyük küresel hedeflere ulaşmak için uygulamaya koydukları pek çok reform ve teşvikle iş dünyasına katkıda bulunarak, iş insanlarının finansmana erişimini kolaylaştırdıklarını bildirdi.İktidara geldiklerinden bu yana "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışıyla hareket ettiklerini vurgulayan Selçuk, şöyle konuştu:"Bundan 10-15 yıl öncesinde insanlarımız işe girecekleri zaman ikamet belgesinden sabıka kaydına, sigorta dökümünden askerlik durum belgesine kadar pek çok resmi belgeyi günlerce devlet dairelerini gezerek, kuyruklarda bekleyerek alabiliyordu. 17 yılda vatandaşa hizmeti esas alan anlayışla, bürokrasi ve kırtasiyeciliği azaltmaya yönelik kamu reformlarından, e-Devlet kapısının açılmasına kadar pek çok alanda atılımlar yaptık. Devlet hizmetlerine erişimi kolaylaştırdık. Bugün artık devlet dairelerinde vatandaştan istenen evrak hem eskiye göre çok azaldı hem de mümkün olduğu ölçüde bu evrakı e-devlet üzerinden, kuyrukta, sırada beklemeden almak mümkün hale geldi. 2002'de sigortalı ve hak sahiplerinin sağlık hizmetlerinden yararlanmaya başlayabilmesi için talep edilen 14 farklı belgeyi de kaldırdık, dilekçe bile almadan elektronik ortamda aktif ediyoruz.""Kadınından, gencine daha fazla vatandaşımız iş imkanına kavuştu. Başta Avrupa Birliği olmak üzere dünyadaki birçok ülke 2007'deki küresel krizin yıkıcı etkileri ile istihdam kayıpları yaşarken, son 10 yılda ülkemiz, yaklaşık 8,5 milyon kişiye ilave istihdam sağlayarak AB ülkeleri arasında ilk sırada yer aldı." diyen Selçuk, işverenlere sağladıkları teşvik ve desteklerle gerekli ortamı oluşturduklarını kaydetti.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın 2019 yılında istihdam seferberliği başlattığını anımsatarak, şöyle devam etti:"Bu imkanları, saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bakanlığımızın 2019 istihdam seferberliği kapsamında sunduğu güçlü teşvik paketlerimizle sizler için çok daha cazip hale getirdik. İşverenler 2,5 milyon istihdam sözü verdi. İnşallah Siirtli işverenlerimiz de bu istihdama katkı sağlayacak. Şu ana kadar görülmemiş bir istihdam teşvik paketini hayata geçirdik. Yeni teşvikimiz kapsamında işverenlerimizin nisan ayı sonuna kadar sağlayacağı her ilave istihdam için, 3 ay boyunca prim ve vergilerin yanı sıra ücretini de devlet olarak biz karşılıyoruz. Şartları sağladığı takdirde, izleyen 9 ayda da prim ve vergi ödemelerine devam edeceğiz."Daha sonra Tillo ilçesine geçen Bakan Selçuk, AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti.Zehra Zümrüt Selçuk, burada yaptığı konuşmada da Türkiye'nin son 17 yılda büyük bir gelişim ve kalkınma hamlesi gerçekleştirdiğini, Siirt'te de çok önemli gelişmeler yaşandığını dile getirdi.31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimlerin önemine dikkati çeken Selçuk, "31 Mart seçimleri bizim için bir beka meselesi. Önümüzdeki 4,5 seneyi şekillendirecek bir süreç olacak. Bizler bundan sonra daha büyük hamleler yapacağız, daha büyük projelere imza atacağız. İnşallah siz Siirtli, Tillolu kardeşlerimizin bu projelerimize emeğinizle katkınız olacak. Doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine Türkiye büyük bir ülke. Hep beraber iyi, iri, diri olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız." ifadelerini kullandı.Bakan Selçuk, İsmail Fakirullah ve İbrahim Hakkı Hazretlerinin türbesini de ziyaret etti.