Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Sosyal yardımlar emniyet, jandarma ve PTT dağıtıcıları tarafından evlerde teslim edecek

Kastamonu'da, "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı" çerçevesinde vatandaşlara dağıtılacak biner liralık yardım, PTT dağıtıcıları, bekçiler ve kolluk kuvvetleri vasıtasıyla ikametlere yapılacak.

03.04.2020 11:44 | Son Güncelleme: 03.04.2020 11:44
Sosyal yardımlar emniyet, jandarma ve PTT dağıtıcıları tarafından evlerde teslim edecek
Kastamonu 'da, "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı" çerçevesinde vatandaşlara dağıtılacak biner liralık yardım, PTT dağıtıcıları, bekçiler ve kolluk kuvvetleri vasıtasıyla ikametlere yapılacak.
Kastamonu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, salgının vatandaşlar üzerindeki sosyoekonomik yükünü hafifletmek İçin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile vatandaşa yönelik "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı" adı altında tedbir paketinin yürürlüğe konulduğu hatırlatıldı.
Açıklamada, "Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından vatandaşlarımıza PTT aracılığıyla biner lira ödemenin 5 günlük takvimde yapılacağı belirtilmiştir ancak yaşadığımız dönemin özelliği kapsamında vatandaşlarımızın sağlık güvenliklerini riske atılmaması yönünde sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları üzerine, oluşacak yoğunluk nedeniyle vatandaşlarımızın sağlık güvenliklerini riske atmamak için PTT şubelerinden bahse konu ödemelerin yapılmamasına, vatandaşlarımıza yapılacak ödemelerin 3 Nisan Cuma saat 10.00'dan itibaren PTT dağıtıcıları, bekçiler ve kolluk kuvvetleri vasıtasıyla kendi ikametlerinde yapılmasına karar verildi." ifadesine yer verildi.
Dağıtımın, yardım yapılacak kişilerin ikametgah adresine göre emniyet, jandarma ve PTT görevlileri tarafından gerçekleştirileceği kaydedildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

İspanya’da kabus devam ediyor! Son 24 saatte 932 ölüm daha yaşandı Haberler
İspanya'da kabus devam ediyor! Son 24 saatte 932 ölüm daha yaşandı
İmamoğlu, yardım kolilerinin fiyatının eleştirilmesine cevap verdi: İlk koli prototipti Haberler
İmamoğlu, yardım kolilerinin fiyatının eleştirilmesine cevap verdi: İlk koli prototipti
Bakan, koronavirüse karşı desteklenen 14 projenin maliyetini açıkladı Haberler
Bakan, koronavirüse karşı desteklenen 14 projenin maliyetini açıkladı
Bir kadını rehin alan emekli astsubay ’Virüslüyüm’ deyip polise tükürdü Haberler
Bir kadını rehin alan emekli astsubay "Virüslüyüm" deyip polise tükürdü
Bilim Kurulu üyesi Prof. Azap: Salgın ülkemizde 3-4 haftaya pik yapar Haberler
Bilim Kurulu üyesi Prof. Azap: Salgın ülkemizde 3-4 haftaya pik yapar
Koronavirüs sebebiyle hastaneye kaldırılanlar hastalığı nasıl yendiler? Haberler
Koronavirüs sebebiyle hastaneye kaldırılanlar hastalığı nasıl yendiler?
İşçilere taahhütname imzalatıldı: Çalışırken koronavirüs kaparsam sorumluluk bana aittir Haberler
İşçilere taahhütname imzalatıldı: Çalışırken koronavirüs kaparsam sorumluluk bana aittir
Hükümeti vakaları saklamakla suçlayan doktor, gözaltına alındı Haberler
Hükümeti vakaları saklamakla suçlayan doktor, gözaltına alındı

Son Dakika Güncel Haberleri

12:50: Lalapaşa'da sokak hayvanları belediye tarafından besleniyor - Haber 12:50: Gercüş'te öğretmenlerden öğrencilere "Evde kal" çağrısı - Haber 12:49: Kars'ta sosyal yardımların hak sahiplerine evlerinde teslim edilmesine başladı - Haber 12:49: DHA YURT ÖZEL GÜNDEMİ- TEKRAR - Haber 12:49: Genç iş adamlarından Milli Dayanışma kampanyasına destek - Haber 12:36: Son Dakika: İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 10 bin 935'e yükseldi - Haber 12:09: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, koronavirüs yardım kolisi fiyatıyla ilgili tartışmalara cevap verdi: İlk koli prototipti - Haber 11:22: Birlikte yaşadığı kadını rehin alan emekli astsubay "Koronavirüslüyüm" diyerek polise tükürdü - Haber 10:52: İstanbul'da koronavirüs sebebiyle özel araçlara trafik yasağı gündemde - Haber 10:04: Ardahan'da yağan karı fırsat bilen iki kafadar, kardan koronavirüs yaptı - Haber 09:14: Rusya'yı koronavirüs vakalarını saklamakla suçlayan sendika başkanı görevden alındı - Haber 07:23: 18 yaş altı çocukların ve 60 yaş üzerinin sokağa çıkması yasaklanacak - Haber