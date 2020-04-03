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Sosyal yardımlar hak sahiplerine evlerinde teslim ediliyor

Niğde'de "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı" kapsamında sağlanacak 1000'er liralık yardım, vatandaşlara ikametgahlarında teslim edilmeye başlandı.

03.04.2020 19:09 | Son Güncelleme: 03.04.2020 19:10
Niğde 'de "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı" kapsamında sağlanacak 1000'er liralık yardım, vatandaşlara ikametgahlarında teslim edilmeye başlandı.
İl Hıfzıssıhha Kurulunca, biner liralık yardımın PTT dağıtıcıları, bekçiler ve kolluk kuvvetleri vasıtasıyla ikametgahlarda dağıtılması kararlaştırıldı.
Polis, jandarma ve PTT görevlilerinden oluşan ekipler, kentte Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından düzenli yardım alan 10 bin 706 kişiye yardım ulaştıracak.
Dağıtıma başlayan ekipler, vatandaşlara ikametgahlarında ziyarette bulunarak yardımları elden teslim ediyor. Sosyal yardımlar hak sahiplerine evlerinde teslim ediliyor

Kaynak: AA

Etiketler: Niğde, PTT, Güncel

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Sosyal yardımlar hak sahiplerine evlerinde teslim ediliyor
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Haberler ›› Güncel ››Sosyal yardımlar hak sahiplerine evlerinde teslim ediliyor - Haberler

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