Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Sosyal yardımlar kapı kapı dağıtılıyor

Sosyal yardımlar kapı kapı dağıtılıyor Adıyaman'da ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak olan yardım paraları Vefa Sosyal destek Grubu üyeleri tarafından muhtar ve imamların desteği ile sahiplerine ulaştırılıyor.

03.04.2020 16:39 | Son Güncelleme: 03.04.2020 16:42
Sosyal yardımlar kapı kapı dağıtılıyor
ADIYAMAN - Adıyaman 'da ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak olan yardım paraları Vefa Sosyal destek Grubu üyeleri tarafından muhtar ve imamların desteği ile sahiplerine ulaştırılıyor.
PTT şubelerinden dağıtılan ancak sosyal mesafenin korunamamasından dolayı ihtiyaç sahiplerine sosyal yardımlar evlerinde dağıtılmaya başlandı. Korona virüsü tedbirleri kapsamında Adıyaman Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından görevlendirilen Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından paralar dağıtılıyor. Adıyaman merkez ve köylerinde bu yardımlardan faydalanacak olan yaklaşık 14 bin 500 civarında kişi bulunduğu bu kişiler arasında PTT kartı olmayanların evlerine bu yardımların yapılacağı belirtildi.
Paralarını sayarak teslim alan kişiler, "Allah devletimizden razı olsun. İnşallah biran evvel bu derdi de üzerimizden def etsin" diyerek dua etti. Sosyal yardımlar kapı kapı dağıtılıyor

Kaynak: İHA

Etiketler: Adıyaman, PTT, Genel

Haberin Videosu :

Sosyal yardımlar kapı kapı dağıtılıyor
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› genel ››Sosyal yardımlar kapı kapı dağıtılıyor - Haberler

genel Manşet

Haberler

Son Dakika genel Haberleri

17:31: AK Parti Sözcüsü Çelik: "Süreç büyük bir şeffaflıkla yürütülüyor." - Haberler 17:30: Kaymakam Deniz Pişkin, kontrol noktalarını inceledi - Haberler 17:30: Gençlik Merkezi'nden sağlık çalışanları için siperli maske - Haberler 17:29: İzmit Belediyesi 4 tesisini barınma ve gıda ihtiyaçları için hazır hale getirdi - Haberler 17:28: Erdek'te otomobil dereye uçtu: 1 ölü - Haberler 16:50: Bir grup hayırsever, ihtiyaç sahibi yüzlerce ailenin yüzünü güldürdü - Haberler 16:45: Almanya'daki sevgilisi korona tedbirlerinden gelemeyince intihar etti 16:45: Almanya'daki sevgilisi korona tedbirlerinden gelemeyince intihar etti - Haberler 16:08: Son Dakika: İngiltere'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 605'e yükseldi - Haberler 16:02: Satışları yüzde 100 artan turşucu, dükkanının camına "Koronavirüs aşısı bulunur" yazısı astı - Haberler 15:58: Melike öğretmen masayı okul tahtası yapıp internet üzerinden ders anlattı - Haberler 10:34: Çay hasadı için gelenler Rize'deki arama noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu