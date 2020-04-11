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"Sosyal yardımlarda kadınlara ödenen miktarlarda artışa gittik"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal yardımlarda hak sahiplerinin yüzde 61'ini kadınların oluşturduğunu kaydetti.

11.04.2020 10:50 | Son Güncelleme: 11.04.2020 10:50
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal yardımlarda hak sahiplerinin yüzde 61'ini kadınların oluşturduğunu kaydetti.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yardım programlarında ödenen miktarların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri ile artırıldığını ifade ederek, "Korona virüsle mücadele ettiğimiz şu günlerde, sosyal yardımlarda kadınlara ödenen miktarlarda artışa gittik; Şartlı Doğum Yardımını 100 TL'ye, Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Yardım Programı kapsamında ödenen miktarı da 325 TL'ye çıkardık" dedi.
2003 yılından bu yana çocuk ve kadınlar için; Sağlık Yardım Programları (Şartlı Sağlık Yardımı, Şartlı Gebelik Yardımı, Şartlı Doğum Yardımı ve Şartlı Lohusalık Yardım Programları) ile, 2012 yılından bu yana da eşi vefat etmiş, yoksulluk riski ile karşı karşıya kadınlar için Eşi Vefat Eden Kadınlara Yönelik Yardım Programı (EVEK) uygulandığını hatırlatan Selçuk, "2019 yılında sağlık programları kapsamında 1,3 milyon kişi için 433 milyon TL, EVEK programı kapsamında da 165 bin kadın için 377 milyon TL ödeme yaptık" dedi.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte sosyal koruma alanına ilişkin bütün hizmetlerin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çatısı altında toplandığını hatırlatan Bakan Selçuk, "Bu süreçte zamanın ruhunu yakalayan, değişimi yönetebilen, sosyal riskleri önleyici politikalar geliştiriyor ve uyguluyoruz" diye konuştu.
Selçuk, "Bakanlığımıza verilen görevin bir gereği olarak, hak temelli hizmet anlayışı ile toplumun dezavantajlı kesimlerini sosyal dışlanmadan koruyor ve mağduriyetlerini gideriyoruz. Sunduğumuz hizmet ve yardımların toplumun tüm kesimlerine yayılmasında, artan bütçe kaynaklarımızın rolü büyüktür" ifadelerini kullandı.
Aile ve Çalışma Bakanı Selçuk, sosyal yardım harcamalarını rekor seviyede artırıldığını ve kaynakların mali disiplin içerisinde amacına uygun olarak kullanıldığını da sözlerine ekledi.
Yeni düzenlemeyle birlikte, Şartlı Sağlık Yardımı, Şartlı Lohusalık Yardımı ve Şartlı Gebelik Yardımı miktarlarında da yüzde 29'luk artışa gidildi.
(Neşra Durmaz/İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Zehra Zümrüt Selçuk, Selçuk, Güncel
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