Haberler» 3. Sayfa» Haber

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Müdürü Özbilek Kaza Geçirdi

Şanlıurfa Viranşehir ilçesinde Viranşehir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mehmet Özbilek, trafik kazası geçirdi.

03.09.2019 18:04 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Müdürü Özbilek Kaza Geçirdi
Şanlıurfa Viranşehir ilçesinde Viranşehir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mehmet Özbilek, trafik kazası geçirdi.

Mehmet Özbilek, Şanlıurfa-Viranşehir Karayolunda seyir halindeyken, Demirkol kavşağında karşısına aniden bir aracın çıkması nedeni ile kaza yaptı. Araçta bulunan Müdür Özbilek, kazadan yara almadan kurtulurken, 34 BY 3559 ve 34 PR 5456 plakalı araçlarda maddi hasar oluştu. Araçlarda bulunanlar ambulans ile Şanlıurfa Araştırma hastanesine kaldırılırken, araçtakilerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Viranşehir, Şanlıurfa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
19:41   Mardin'de bir çocuk mayın patlaması sonucu ağır yaralandı
19:39   HDP binasının önünde eylem yapan 3 aileye destek için geldiler
19:27   Dayı yeğen kavgası kanlı bitti
19:25   Diyarbakır'da HDP İl Binası önünde çocukları dağa kaçırılan ailelerden eylem
19:24   Alanya'da aile boyu dolandırıcılık: Kayınpeder ve damat yakalandı
19:17   Denizli'de trafik kazası: 2 yaralı
19:10   Boyabat'ta motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı